誰もが恐れる“先発ローテ”に食い込めるか　ド軍投手コーチが告白した佐々木朗希の“覚醒計画”「ロウキの強みは殺さない」

昨季はポストシーズンでの“クローザー”起用が大きな話題となった佐々木(C)Getty Images

4シーム、そして“魔球”と評されるフォークに加え――

思い描いた理想とは程遠いルーキーイヤーを送った佐々木朗希をどう“覚醒”させるか。2026年シーズンは、ドジャース首脳陣にとっても重要な1年となる。

複数球団が絡んだ争奪戦の末に鳴り物入りでドジャース入りを果たした昨季の佐々木。東京ドームで迎えたカブスとの開幕シリーズでは最速100.5マイル（約161.7キロ）の快速球を投げ込むなど上々の船出を切った。

しかし、“令和の怪物”は、そこから徐々にパフォーマンスが低下。そして、5月13日に「右肩のインピンジメント」が判明し、15日間の負傷者リスト（IL）入り。離脱前から違和感を抱えながら投球を続けていたという佐々木は、そこから約4か月に渡ってマイナーで研鑽を積む日々を送った。

リハビリとフォームの修正に励んだ佐々木は9月にリリーフに配置転換されてメジャーに再昇格。迎えたポストシーズンはクローザーに抜擢され、投手陣に課題を抱えていたドジャースの救世主となった。

だが、本人、そして球団が理想とするのは先発として奮闘する姿だ。ゆえに26年シーズンは、ローテーションを任せられるか否かの試金石となる。だからこそ、佐々木は招集を求められたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場も承認しなかった球団の指示に従い、スプリングトレーニングで地力を高める道を選んだのだろう。

では、球団首脳陣は佐々木をいかにして先発投手として大成させようとしているのか。

米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』に出演したドジャースのマーク・プライアー投手コーチは、「新たな球種を加えることが重要になる。そのことは昨年夏にIL入りをしていた時からずっと議論を重ねてきたことだ」と断言。NPB時代からの生命線である4シーム、そして“魔球”と評されるフォークに加え、新たな球種を体得することが先発としての飛躍のカギになると分析した。

「大前提としてロウキの強みを殺してはいけない。だから、単に管理するということはしない。他の球種を投げることが、彼の強みに干渉しないかどうか。それについては常に監視の目を光らせている。今の時代は技術やデータ解析のリソースが豊富にある。だから選手は気軽に新しいことにチャレンジできる。だからこそ、本来の強みを見失わないかを監視し続ける必要があるんだ」