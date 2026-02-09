¤ä¤Ã¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤ËÀ¤´Ö¤«¤é¤ÏŽ¢°¦¿ÍŽ£°·¤¤¡Ä¾®ÀôÈ¬±À¤¬ºÊ¥»¥Ä¤È¤ÎÆþÀÒ¤ò"4Ç¯È¾"í´í°¤·¤¿ÀÚ¼Â¤ÊÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï°ìÉô¤Ë¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£¾®Àô¥»¥Ä¡Ö¿Í¤¬³§¡¢ÍÎ¾ª¡¢ÍÎ¾ª¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¡×
NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é1·î¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¿ÍÊª¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤¿Êª¸ì¤¬Â³¤¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÆó¿Í¤Ï·ëº§¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤ä¤¤â¤¤·¤¿ºòÇ¯Ëö¤«¤é¤Î¶ÛÄ¥´¶¤â¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Þ¤¿¶ÛÄ¥´¶¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£200Ç¯¤ÏÊÖ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¾¾Ìî²È¤Î¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤âÌÜÅÓ¤¬¤¿¤Á°ìÃÊÍî¤«¤È»×¤¤¤¤ä¿·Ê¹µ¼Ô¤Î³áÃ«¡Ê´äºê¤¦Âç¡Ë¤Îµ»ö¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¾¾¹¾¤Î¿Í¡¹¤Ï¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ò¡Ö¥é¥·¥ã¥á¥ó¡ÊÍÎ¾ª¡Ë¤À¡×¤È±½¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£
ÁÇËÑ¤Ê¿Í¤Î¤è¤¤ÃÏÊýÅÔ»Ô¤À¤Ã¤¿¾¾¹¾¤¬°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢Ëâ¶¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»Ë¼Â¤Ç¤â¤³¤ì¤Ë¶á¤¤È¬±À¤È¥»¥Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¤¤ï¤ì¤Ê¤ÈðëîÃæ½ý¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Ä¹Ã«ÀîÍÎÆó¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡Ù¡Ê¾¾¹¾º£°æ½ñÅ¹¡¢1988Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤¬¼ï»ÔÈ¬½Å»Ò¡ÊÈ¬±À¤ÎÂ¹¡Ë¤ËÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥Ä¤ÏÈÕÇ¯¡Ö¿Í¤¬³§¡¢ÍÎ¾ª¡¢ÍÎ¾ª¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹ÃË¤Î¾®Àô°ìÍº¤â¤Þ¤¿¡¢Éã¤¬¥¢¥ê¤òÆ§¤ßÄÙ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤âÅÜ¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÍÎ¾ª¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤Ï¡Èµö¤·¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¡É
¤³¤Î¡ÖÍÎ¾ª¤Î±´¡×¤¬¤É¤Î²Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÌÀ¼£½é´ü¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¡Ö¤·¤ç¤ó¤¬¤¨Àá¡×¤ÎÂØ¤¨²Î¤Ë¤Ï¡Ö»Ð¤ÏÍÎ¾ª¡¡Ëå¤Ï¤Ê¤ó¤¸¤ã¤¤¤Ê¡¡¤ª¤ä¤ª¤ä¤»¤²¤ó¤Ç¶â¤·¤À¤¤¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÊÆîÍÕÆó¡ØÎ®¹Ô²ÎÉ´Ç¯¡ÙÊ¸Íý½ñ±¡¥É¥ê¡¼¥à½ÐÈÇ1968Ç¯¡Ë¡£Ê¸ÌÀ³«²½¤ÎÀ¤Áê¤ò²¼ÉÊ¤ËÃã²½¤·¤¿Â¯ÍØ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ª¤½¤é¤¯¾¯Ç¯¤ËÉî¿«¤Î°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤É¤³¤«¤ÇÂç¿Í¤¬±´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÌÇòÈ¾Ê¬¤Ç¸ý¤º¤µ¤ó¤À¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¥»¥Ä¤Ï¹æµã¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¾¾¹¾¤Ç¼õ¤±¤¿¶þ¿«¤¬¡¢·§ËÜ¤Î¼«Âð¤ÇºÆ¤ÓÁÉ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿È¬±À¤¬·ãÅÜ¤·¤¿¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î·§Ã«¾¯Ç¯¤Ï¡¢È¬±À¤¬ÁïÌÀ¤µ¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¾¾¹¾¤«¤é·§ËÜ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤ÆÍÜ°é¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÂ¨¹ïÎ¤¤ËÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾¾¹¾¤Ç¤Î¡ÖÍÎ¾ª¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤¬¤¤¤«¤Ëµö¤·¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò¡¢È¬±À¤Ï¤¢¤¨¤ÆµÏ¿¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥»¥Ä¤â¿ÈÆâ¤Ë¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤â³°¤ËÏ³¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤ÎµÏ¿¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¯¤È¾¾¹¾¤Î¿Í¡¹¤Î¥»¥Ä¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤¬¡¢¼«¤º¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£¿·Ê¹¤Ë¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡ÈÊÎ¾Î¡É
¾¾¹¾ÂÚºß»þ¡¢È¬±À¤Ï¾¾¹¾¤Ç¤ÏÍÌ¾¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢Åçº¬¸©¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÍ¥½¨¤ÊÀ¸ÅÌ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ³Ø¹»¤Î³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤Ä·îµë¤â100±ß¤È¤¤¤¦¹âµë¼è¤ê¤À¡£¤â¤¦Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤·¡¢Ë¬Ìä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÅ¹¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤±¤ÇÉ¡¤¬¹â¤¤¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÌ¾»Î¤Ç¤¢¤êÂç¥¹¥¿¡¼¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÍÎ¾ª¡×¤È¤¤¤¦ÊÎ¾Î¤Ï¡¢¿·Ê¹ÊóÆ»¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö»³±¢¿·Ê¹¡×¤Ï¡¢È¬±À¤ÎÆ°¸þ¤ò¼¹Ù¹¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤â½ÅÍ×¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÈ¬±À¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÆÉ¼Ô¤¬´î¤Ö¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢º³Ëö¤Ê¤³¤È¤Þ¤Çµ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð1890Ç¯11·î18ÆüÉÕ¤Ç¤Ï¡¢È¬±À¤¬»û¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈìÐÁ¬¤ò½Ð¤·¤Æµ§¤ëÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¡¢¤µ¤é¤ËÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤Î¸«Éñ¤¤¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤Þ¤ÇÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£1891Ç¯7·î26ÆüÉÕ¤Ç¤Ï¡¢È¬±À¤¬´ØÀ¾Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤À¤±¤Çµ»ö¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Û¤ÉºÙ¤«¤¯È¬±À¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò½ñ¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢·ëº§¤È¤Ê¤ì¤ÐÅöÁ³Âç¤¤¯Êó¤¸¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ö»³±¢¿·Ê¹¡×¤Ï´°Á´¤ËÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤¬·ëº§¤·¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£1891Ç¯6·î28ÆüÉÕ¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢È¬±À¤¬¸¦µæÇ®¿´¤Ê¤¿¤á¤Ë·îµë100±ß¤ÏËè·îÉÔÂ¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç»È¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµ¤·¤¿¸å¤Ë¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
´°Á´¤Ë¾ª°·¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢È¬±À¤È¥»¥Ä¤¬¸½ºßµìµï¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢µ»ö¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£É×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·µï¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿È¬±À¤é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢È¾¤ÐÓÞ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¢£À¤´Ö¤Ï¡ÈËÜÅö¤ÎÉ×ÉØ¡É¤È¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤½¤Î¸å¤â1891Ç¯8·î15ÆüÉÕ¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥ó»á¤¬µþºåÃÏÊýÌ¡Í·¤È¤·¤Æ°¦¾ªÆ±Æ»ºòÆü½ÐÈ¯¤·¤¿¤ê¡×¤È¡¢¾ª°·¤¤¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¸å¡¢È¬±À¤¬·§ËÜ¤òµî¤ëÆü¤Þ¤Ç¥»¥Ä¤Î¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£
¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥»¥Ä¤¬½÷Ãæ¤«¤éºÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤Ê¤·Êø¤·¤ËÆ±À³¤«¤éÉ×ÉØÆ±Á³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢È¬±À¤Ï¤¤Á¤ó¤Èµ·¼°¤ò¹Ô¤Ã¤ÆºÊ¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
1891Ç¯8·î¡¢È¬±À¤ÏÍ§¿Í¤Î¥Ú¥¤¥¸¡¦¥¨¥à¡¦¥Ù¥¤¥«¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤Ç¡ÖÆüËÜÉ÷¤Ë·ëº§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¹Âç¤ÊÈäÏª±ã¤ò³«¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÇÞ¼à¿Í¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î·Á¤ÇÀµ¼°¤Êº§°ù¤Îµ·¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¤´Ö¤Ï¤½¤¦¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç°¦¾ª¡¢ÍÎ¾ª¡£Ë×Íî¤·¤¿»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤¬¡¢½÷Ãæ¤«¤é¹ª¤ß¤ËÀèÀ¸¤Ë¼è¤êÆþ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¼Ù¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯¿Í¡¹¤¬¤â¤Ã¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê±½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ÎÆó¿Í¡¢¤Þ¤ó¤À¤Û¤ó¤Þ¤ÎÉ×ÉØ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤²¤Ê¤ï¡×
±½¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¾¾¹¾¤Ë¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Æó¿Í¤ÏÆþÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£È¬±À¤Ï°ì²È¤ò¹½¤¨¡¢¥»¥Ä¤Î²ÈÂ²¤Ë·ÐºÑÅª±ç½õ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ë¡Î§¾å¤ÏÆ±À³¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æó¿Í¤¬¸ÍÀÒ¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1896Ç¯2·î¤Ë¡¢È¬±À¤¬¾®Àô²È¤ËÆþ¤êÌ»¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£È¬±À¡ª¡¡¤ªÁ°¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤²Ã¸º¤ÊÃË¤À¤Ã¤¿¤Î¤«‼‼
¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£È¬±À¤Ï¥»¥Ä¤Î¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¤³¤½¡¢ÆþÀÒ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤Ëµ¢²½¤¹¤ì¤Ð¡ÖµëÎÁ¤¬¸º¤ë¡×
È¬±À¤Ï¤³¤Îº¢¡¢Í§¿Í¤Î¥¨¥ë¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤Ë¡¢Ë¡Î§¾å¤ÎÀµ¼°¤ÊÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬º¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÈÀµ¼°¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÂ¦¤¬ÆüËÜ¤Ëµ¢²½¤·¡¢Áê¼ê¤Î²È¤ÎÍÜ»Ò¡ÊÆþ¤êÌ»¡Ë¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤«¤éÆó¿Í¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë»Ò¶¡¤Ï¡¢Ë¡Î§¾å¤Ï»äÀ¸»ù°·¤¤¤È¤Ê¤ë¡£Éã¿Æ¤Î¸ÍÀÒ¤ËÆþ¤ì¤º¡¢ÁêÂ³¸¢¤â¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¤âº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤ëÎ©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤ò»×¤¨¤Ð¡¢È¬±À¤¬¾®Àô²È¤ÎÆþ¤êÌ»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ëí´í°¤Ï¤Ê¤¤¡£
È¬±À¤¬ËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢²½¤·¤Æ¾®Àô²È¤Î¸ÍÀÒ¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢µëÎÁ¤¬ÆüËÜ¿ÍÊÂ¤ß¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤¤¤ÞÈ¬±À¤Ï³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç·îµë100±ß¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÅö»þ¤Î¾®³Ø¹»¶µ°÷¤Î·îµë¤¬10±ßÁ°¸å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÇË³Ê¤Î¹âµë¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¿ÍÊÂ¤ß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥»¥Ä¤Î²ÈÂ²¤ò±ç½õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤µ¤¨Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
È¬±À¤ÏÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Ò¶¡¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ïµ¢²½¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢µ¢²½¤¹¤ì¤Ð·ÐºÑÅª¤Ë²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥»¥Ä¤òÀµ¼°¤ÊºÊ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¥»¥Ä¤È»Ò¶¡¤òÉÔ¹¬¤Ë¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÈÊì¤ò¼Î¤Æ¤¿Éã¡É¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«
¤³¤Î»þ¡¢È¬±À¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Éã¿Æ¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Î¥¯¥º¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤â¡¢¸åÀ¤¤Î²æ¡¹¤âÏÃ¤òÊ¹¤±¤Ð·ãÅÜ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¥¯¥ºÃæ¤Î¥¯¥º¤Ç¤¢¤ë¡£
ÉëÇ¤Àè¤Î¥®¥ê¥·¥ã¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Êì¥í¡¼¥¶¤È·ëº§¤·¡¢Èà½÷¤ò¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Éã¤Ï¡¢ºÊ¤ÈÍÄ¤¤È¬±À¤ò¥À¥Ö¥ê¥ó¤Î¼Â²È¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¼¡¤ÎÉëÇ¤ÃÏ¥¤¥ó¥É¤ØÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£´·¤ì¤Ê¤¤°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¸ÉÎ©¤·¤¿Êì¤ÏÀº¿À¤òÉÂ¤ß¡¢Éã¤Ï¡Ö¥®¥ê¥·¥ã¤Ç¤Î·ëº§¤ÏÌµ¸ú¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤Î©¤Æ¤ÆÈà½÷¤ò¼Î¤Æ¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Û¤È¤Ü¤ê¤âÎä¤á¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿·¤·¤¤ºÊ¤ò·Þ¤¨¡¢È¬±À¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤Î°ã¤¦°ÛÊìËå¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¤À¤«¤é¥»¥Ä¤È¤Îµ÷Î¥¤¬°ìµ¤¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤¬½Å¤Í¤¿¡ÖÀ¸¤ÊÌ¤ì¤¿Êì¡×¤ÎÌÌ±Æ¡Ë
¤À¤«¤é¡¢È¬±À¤Ï¥»¥Ä¤È·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤³¤¦¸Ç¤¯·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥¯¥ºÃË¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢ºÊ¤ä»Ò¶¡¤òÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ó¤«ÀäÂÐ¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤¾‼¡×
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£º£¸åÆüËÜ¤Ë±Ê½»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥»¥Ä¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤òÊü´þ¤µ¤»¤Æ·ëº§¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤ÈÉÔÊØ¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¡¢¤¢¤ÎÉã¿Æ¡Ä¡Ä¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬°ÛÊìËå¤¿¤Á¤È±ïÂ³¤¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¡È¥»¥Ä¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡É¤«¤é¤³¤½¤Î¶ìÇº
µ¤Ê¬Åª¤Ë·ù¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë40ºÐ¤ò±Û¤¨¤¿È¬±À¤Ï¡¢Åö»þ¤Ç¤Ï½éÏ·¤È¤â¤¤¤¨¤ëÇ¯Îð¤À¡£¾¯¤Ê¤«¤é¤º°õÀÇ¼ýÆþ¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ËËü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ï¤º¤«¤Êºâ»º¤â¥ä¥Ä¤é¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ºÇÅ¬²ò¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤ËµëÎÁ¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢È¬±À¤ÎÉÔ°Â¤ÏÛ¹Í«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¸å¤ËÈ¬±À¤¬ÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¤Î¹Ö»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â³°¹ñ¿Í¶µ»ÕÂÔ¶ø¤ò°Ý»ý¤·¡¢Ç¯Êð¤Ï4800±ß¡Ê·îµë400±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬È¬±À¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÆÌÜÞûÀÐ¤Ï¡¢ÄëÂç¤È°ì¹â¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÇ¯Êð1500±ß¡Ê·îµë125±ß¡Ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢µëÎÁ¤Ï3Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢È¬±À¤Ï¡ÖÆÈ¿ÈÀ¸³è¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤ê·ëº§¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤Èí´í°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¥Ä¤ò¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤ÞÎÞ¤òÆÝ¤ó¤ÇÀµ¼°¤Ë¤Ï·ëº§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£°¦¤¹¤Ù¤¾¾¹¾¤¬¡È¥¸¥´¥¯¡É¤Ë
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î¾¾¹¾¤Î¿Í¡¹¤Ï¤½¤¦¤Ï¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤²¤Ê¤³¤È¤«¡£ÀèÀ¸¤â¤ª¹¥¤¤À¤²¤Ê¤ï¡×
È¬±À¤Î¶ìÇº¤Ê¤ÉÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¹¤Ï¥»¥Ä¤òÍÎ¾ª¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°¦¤¹¤Ù¤¾¾¹¾¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÃÏ¹ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¥±¥Á¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¾¾¹¾¤òµî¤ë¤È¤¡¢È¬±À¤Ï¿´¤ÎÄì¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½Ð±À¤Î¿À¡¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¸¿À½÷¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¤Ë¤ª¤±¤ëÀµ¶µ²ñ¤Î¥Þ¥ê¥¢ÍÍ¡Ë¤ÏÆó¿Í¤ò¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë