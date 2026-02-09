グラドル・藤原ナミ、美バスト溢れるランジェリー姿で魅了 メリハリボディ際立つ
【モデルプレス＝2026/02/09】グラビアタレントの藤原ナミが、2月9日発売の「週刊プレイボーイ」8号（集英社）に登場。ランジェリー姿で美しいバストを披露している。
【写真】26歳グラドル、美ボディ際立つランジェリーショット
55.5cmのウェストにHカップというメリハリボディで人気を博す藤原。2022年にスカウトされ同年グラビアデビューを果たし、抜群のプロポーションを武器に躍進を続けている。趣味のラジコンは大会で優勝経験もあるほど本格的な腕前だという。
今号では、ランジェリーから溢れるほどの美しいバストを披露。どこかアンニュイで大人びた表情を見せている。
今号の表紙は一ノ瀬瑠菜。そのほか、元NMB48の和田海佑、加藤玲菜、染谷有香、上原わかな、矢野ななからも登場する。
2000年2月2日生まれ、岐阜県出身。2022年にスカウトを受けてグラビアデビュー後、抜群のプロポーションを武器に活躍。ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」でファンクラブを開設。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆藤原ナミ、美バスト披露
◆表紙は一ノ瀬瑠菜
◆藤原ナミ（ふじわら・なみ）プロフィール
