セリエA 25/26の第24節 サッスオーロとインテル・ミラノの試合が、2月9日02:00にマペイ・スタジアムにて行われた。

サッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、ドメニコ・ベラルディ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはラウタロ・マルティネス（FW）、マルクス・テュラム（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。インテル・ミラノのフェデリコ・ディマルコ（DF）のアシストからヤン・ビセック（DF）がヘディングシュートを決めてインテル・ミラノが先制。

さらに28分インテル・ミラノが追加点。フェデリコ・ディマルコ（DF）のアシストからマルクス・テュラム（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とインテル・ミラノがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分インテル・ミラノが追加点。マルクス・テュラム（FW）のアシストからラウタロ・マルティネス（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

さらに53分インテル・ミラノが追加点。フェデリコ・ディマルコ（DF）のアシストからマヌエル・アカンジ（DF）がヘディングシュートで0-4。4点差となる。

54分にサッスオーロのネマニャ・マティッチ（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

59分、サッスオーロは同時に2人を交代。アルマン・ロリエンテ（FW）、ドメニコ・ベラルディ（FW）に代わりウォヨ・クリバリ（DF）、ルカ・リパーニ（MF）がピッチに入る。

63分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。ピオトル・ジエリンスキ（MF）、アレッサンドロ・バストーニ（DF）に代わりダビデ・フラッテージ（MF）、マッテオ・ダルミアン（DF）がピッチに入る。

70分、インテル・ミラノが選手交代を行う。ヘンリク・ムヒタリアン（MF）からアンディ・ディウフ（MF）に交代した。

70分、サッスオーロは同時に2人を交代。ジョシュ・ドイグ（DF）、アンドレア・ピナモンティ（FW）に代わりウリセス・ガルシア（DF）、ムバラ・エンゾラ（FW）がピッチに入る。

76分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。マルクス・テュラム（FW）、ラウタロ・マルティネス（FW）に代わりアンジュ・ボニー（FW）、フランチェスコ・エスポジト（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の89分インテル・ミラノが追加点。ルイス・エンリケ（FW）がゴールで0-5。5点差となる。

以降は試合は動かず、インテル・ミラノが0-5で勝利した。

なお、インテル・ミラノは82分にフェデリコ・ディマルコ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-09 04:00:40 更新