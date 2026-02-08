■TVアニメ『花ざかりの君たちへ』

©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会

▼放送情報

TOKYO MX ：1月4日（日）より 毎週日曜21:30〜

BS11 ：1月4日（日）より 毎週日曜22:30〜

MBS ：1月4日（日）より 毎週日曜25:20〜 ※初回放送時間は25:05〜

CBCテレビ ：1月4日（日）より 毎週日曜26:06〜 ※初回放送時間は26:44〜

RKB毎日放送 ：1月6日（火）より 毎週火曜26:30〜

▼配信情報

2026年1月4日(日)22:00よりPrime Videoにて地上波1週間先行・見放題最速配信。

※第1話のみ、地上波放送終了後に第2話と共に配信

その他配信プラットフォームにて1月4日(日)22:00より地上波放送終了後に順次配信

U-NEXT／アニメ放題／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／dアニメストア for Prime Video／ABEMA／DMM TV／Hulu／FOD／Lemino／AnimeFesta／バンダイチャンネル／Netflix／TELASA(見放題プラン)／J:COM STREAM(見放題)／milplus見放題パックプライム／TVer／ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル ほか

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。



▼スタッフ

原作：中条比紗也「花ざかりの君たちへ」（白泉社・花とゆめコミックス）

監督：竹村菜月

監督補佐：うえだしげる

シリーズ構成：吉岡たかを

キャラクターデザイン：蘇 詩宜

プロップデザイン：原 由知

色彩設計：伴 夏代

CG監督：西牟田祐禎

美術監督：市倉 敬

撮影監督：魚山真志

編集：柴田香澄

音楽：横山 克

音響監督：明田川仁

アニメーション制作：シグナル・エムディ



▼キャスト

芦屋瑞稀：山根 綺

佐野 泉：八代 拓

中津秀一：戸谷菊之介

難波 南：梅原裕一郎

梅田北斗：福山 潤

中央千里：川島零士

萱島大樹：内山昂輝

関目京悟：駒田 航

野江伸二：古屋亜南

神楽坂真言：日野 聡

▼主題歌

オープニングテーマ：YOASOBI「アドレナ」

エンディングテーマ：YOASOBI「BABY」

▼Info

公式サイト：https://hanakimi-anime.com/

X（旧Twitter）：@hanakimi_anime (https://x.com/hanakimi_anime)

Instagram：@hanakimi_anime（https://www.instagram.com/hanakimi_anime/）

TikTok：@hanakimi_anime（https://www.tiktok.com/@hanakimi_anime）