デコピンへの仕事依頼は「全部断っていた」と告白

ドジャースの大谷翔平投手が、米テレビ番組「Access Hollywood」に出演し、愛犬・デコピンを題材にした絵本を出版した経緯を明かした。これまでは関連するオファーを「全部断っていた」と告白。「家族の一員としていてほしい」という切実な親心を語り、SNSではそのスタンスが大きな注目を集めている。

大谷は番組内で、絵本出版に至るまでの葛藤を吐露した。「デコ関連の仕事っていうのはあんまり受けて……もう全部断ってたので」とこれまでの状況を説明。その理由として「本当にただただ家族の一員としていてほしいですし、それに対して何かを僕が受け取るっていうのもなんか気持ち悪いものがあった」と愛犬をビジネスに利用することへの抵抗感を明かした。

しかし、今回は「娘にも読んであげたいし、いろんな家庭の人たちにも楽しんでもらいたい」との思いから出版を決意した。ただし、金銭を受け取らないという姿勢は崩しておらず、収益については「全額寄付でいいんじゃないかな」と語った。愛犬への純粋な愛情と、社会貢献を優先させるトップアスリートの振る舞いに、多くのファンが感銘を受けている。

SNS上のファンは、大谷の誠実な決断に即座に反応した。「お金より純粋な愛情を優先する姿、本当に尊敬しかない」「デコピンを愛しているのが伝わるから、その気持ちが一番の価値だよね」「大谷さん、素晴らしい考え方ですね！」「いくらお金を持っていてもなかなかできることじゃない」といった称賛の声が相次いでいた。（Full-Count編集部）