【殿堂入り】クックパッドで人気！バレンタインにぴったり、簡単10分ザクザクココアクッキー
【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.109】1,000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。
バレンタインに◎袋で作れる10分ココアクッキー
もうすぐバレンタインデー。お友達にお菓子を配る時には、簡単にたくさん作れるお菓子レシピが重宝しますね。今回ご紹介するのは、そんな時にぴったりのココアクッキーの殿堂入りレシピです。焼くまでの準備は10分ほどで、一度に15枚作れますよ。
つくれぽ1,800件超の人気レシピ「袋１つで簡単10分ザクザクココアクッキー」
調理のポイントはこれだけ！
ポイント1：袋をもんで材料を混ぜる！
ポイント2：焼きあがったら冷めるまで置いておく！
このクッキーを作る際、ボウルは使いません。袋をはかりに乗せて材料を量りながら入れていき、袋の口を閉じたら手でもんで生地を仕上げます。生地を切り分けてオーブンで焼いたら、冷めるまでそのまま置いておきましょう。
つくれぽでも大好評
つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「サクホロでとってもおいしいです！」「思い立ったらすぐ作れるので、もう何度も作ってます」といった声がたくさん届いています。
ナッツやチョコチップを入れたり、型抜きしたりとさまざまなアレンジつくれぽも投稿されていて、みなさんがクッキー作りを楽しむ様子が伝わってきます。バレンタインに作ったというつくれぽもありましたよ。今年のバレンタインには殿堂入りレシピで、おいしいクッキーを作ってプレゼントしてみませんか。
（TEXT：菱路子）
