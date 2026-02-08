「日本はワールドクラスの振る舞いを見せた」スマイルジャパンの試合後行動に対戦国ドイツが称賛「リスペクト！」【冬季五輪】

試合後の行動が対戦国ドイツからも称賛されたスマイルジャパン(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のアイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」は現地時間2月7日、ドイツ代表と対戦し、2-5で敗れた。開始44秒に先制点を許し、第1ピリオドだけで3失点。最大5点ビハインドから2点を返す反撃を見せたが、及ばなかった。

【写真】試合後、観衆に深々と頭を下げるスマイルジャパンを見る

失意を隠せないスマイルジャパンだったが、スポーツマンシップは忘れていなかった。試合後、横一列に整列し、スタンドに向かってあいさつ。深々と頭を下げ、声援を送ってくれた観衆に感謝の意を示した。

これに反応したのが、対戦国のドイツ代表の公式インスタグラム。お辞儀をするスマイルジャパンの写真を投稿し、「なんという振る舞いだ！」という文字を添えた。

そして文面には「リスペクト！日本のアイスホッケー代表は、毎試合後、対戦相手、審判、そしてファンに向かって一礼する。それは感謝と敬意を示すための行動だ。日本はワールドクラスの振る舞いを見せた」とつづった。