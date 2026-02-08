TCLが冬季五輪の世界観を体験型で先行公開 / 白ミャクミャクの新商品【まとめ記事】
TCL JAPAN ELECTRONICSは2026年2月6日（金）から2月8日（日）までの3日間、東京ミッドタウン日比谷 アトリウム1Fにて「2026年 TCL 冬季オリンピック ポップアップイベント（東京）」を開催する。ミラノ・コルティナ2026オリンピック。ワールドワイド・オリンピック／パラリンピックのオフィシャルパートナーであるTCLが、日本にいながら冬季五輪の熱気を“ガジェット体験”として味わえる空間を用意する。
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、EXPO2025 公式ライセンス商品「EXPO2025 ミャクミャク お手玉風ぬいぐるみ／這型ぬいぐるみ／全身ぬいぐるみポーチ（白ミャクミャクVer.）」を発売する。大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」の「お手玉風ぬいぐるみ／這型ぬいぐるみ／全身ぬいぐるみポーチ（白ミャクミャクVer.）」が新登場！
■白ミャクミャクの新商品「お手玉風ぬいぐるみ／這型ぬいぐるみ／全身ぬいぐるみポーチ」【大阪・関西万博】
■長い間、眠っていた幻の作品を発見！トニ・メネグッツォ写真展『ポートフォリオシリーズなど』を開催【Art Gallery M84】
Art Gallery M８４は、2026年3月2日(月)よりトニ・メネグッツォ写真展『ポートフォリオシリーズなど』を開催致する。今回の作品展は、Art Gallery M８４の第165回目の展示として実施する個展だ。
■高さ約2.5mの“東京最大級”ガチャが出現！TCLが冬季五輪の世界観を体験型で先行公開
■モスプレミアム限定！「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用」
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2026年2月5日（木）〜 3月15日（日）の間、「モスプレミアム千駄ヶ谷店」（東京都渋谷区）及び「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」（神奈川県横浜市）の2店舗において、「TABASCOソース」を使用した「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用」と「大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」を期間限定で新発売する。また、店内には7種類のTABASCOソースをご用意し、お客様の好みでメニューをアレンジできる。
■出張・旅行の小物整理が変わる！中身が見える透明ポーチ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、中身がひと目で見えて探す手間を削減、厚みのあるガジェットも整理収納できる透明ポーチ「200-BAGIN038CL」と「200-BAGIN039CL」を発売した。表裏ともに透明素材を採用したクリアポーチなので、どこに何が入っているかが一目で分かる。出先で「あれどこに入れた？」と探す時間を減らし、移動中や商談前の準備もスマートに。ガジェット収納にありがちな“迷子”を防ぐ設計だ。
