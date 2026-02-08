LIVゴルフ開幕戦でE・スマイリーがV 浅地洋佑は17位で3900万円獲得
＜LIVゴルフ第1戦 at リヤド 最終日◇7日◇リヤドGC（サウジアラビア）◇7464ヤード・パー72＞LIVゴルフ開幕戦の最終ラウンドが終了した。
【写真】松山英樹がLIV離脱のケプカを歓迎
今季から参戦する浅地洋佑は第3ラウンドで「73」でスコアを落としたものの、最終ラウンドで9バーディ・1ボギーの猛チャージを見せて「64」をマーク。36位からトータル14アンダー・17位タイに順位を上げ、デビュー戦で25万ドル（約3927万円）を獲得した。エルビス・スマイリー（オーストラリア）がトータル24アンダーでデビュー戦ながら初優勝を挙げた。「63」をマークし、猛追する年間王者のジョン・ラーム（スペイン）を1打差で振り切った。スマイリーの勝利もあり、チーム戦では同郷のキャメロン・スミス率いる『リッパーGC』がトータル69アンダーで勝利を収めた。個人戦の賞金総額は2000万ドル（約31億4370万円）。チーム戦には1000万ドル（約15億7185万円）の賞金がかけられている。
