◆米男子プロゴルフツアー フェニックス・オープン 第３日（７日、米アリゾナ州・ＴＰＣスコッツデール＝７２６１ヤード、パー７１）

日没サスペンデッドとなった第２ラウンドの残りと第３ラウンドが行われた。決勝ラウンドを１打差２位で迎えた松山英樹（ＬＥＸＵＳ）が５バーディー、２ボギーの６８をマークし、通算１３アンダーの単独首位に浮上。２０１６、１７年に連覇を遂げた大会で、昨年の開幕戦「ザ・セントリー」以来となる米ツアー１２勝目に王手をかけた。

ホールアウト後のＵ―ＮＥＸＴのインタビューで「ショットも暴れたしパットもなかなか思うように打てなくて。そのなかでトップを捉えることができたことは良かった。もう少しフェアウェーを捉えて、いいショットを続けていかないと苦しくなってくると思うので、いいスコアで回れるように頑張りたい」と語った。

単独首位から出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は最終１８番をボギーとし、７０。前週のファーマーズインシュアランス・オープンで自己最高の２位に入り好調を維持している２３歳が、初優勝へ１打差を追う。

７１の中島啓太（フリー）、７０の平田憲聖（エレコム）は２アンダー５８位、金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は７３で１アンダー６３位。