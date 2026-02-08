アーセナルが公式戦4連勝!!ギェケレシュの2ゴール含む3発でサンダーランドにホームで完勝!
[1.25 プレミアリーグ第25節 アーセナル 3-0 サンダーランド]
プレミアリーグは7日、各地で第25節を開催。アーセナルがサンダーランドをホームに迎え、3-0で完勝。リーグ戦2連勝、公式戦4連勝を飾った。
前半1分、アーセナルがいきなりチャンスを迎える。右サイド深い位置でFWレアンドロ・トロサールが上手くキープし、クロスを上げ切る。中で待っていたのは怪我から復帰後、絶好調のFWカイ・ハバーツ。ヘディングシュートは枠に飛ばずもアーセナルが挨拶がわりのファーストアタックを見せる。
一方のサンダーランドも前半8分、MFトレイ・ヒュームのフリーキック。ゴール前こぼれたところをFWブライアン・ブロビーがシュート。これはハバーツがゴールカバーに入り、ナイスクリア。
前半30分、左サイドでボールをキープするアーセナル。中央フリーで受けたMFデクラン・ライスが目の覚めるようなミドルシュート。ボールは惜しくもボール1個分外れるも強烈なシュートインパクトを残す。
続く前半42分、トロサールが左サイドでボールをキープ。同じような位置で今度はMFマルティン・スビメンディが受け、ニアサイドへ地を這うようなミドルシュート。ボールはポストに当たり、ファーネットへ吸い込まれアーセナルが1-0と先攻する。どちらかと言うとアウェイのサンダーランドがボールを保持し、主導権を握っていた前半だったため、ホームチームにとっては大きな先制点となる。スビメンディはプレミア2試合連続ゴールを記録する。
そのまま後半に入り、4分。サンダーランドが良い形を作る。中央で受けたヒュームがブロビーへ縦パス。ダイレクトでMFノア・サディキに落とすとドリブルで左に運び、さらにMFケムズダイン・タルビに落とすとタルビがそのままダイレクトでシュート。これはGKダビド・ラヤがナイスセーブを見せる。
後半21分のアーセナルはまたも左からトロサールが仕掛け、時間を作り、一度はDFに防がれるもこぼれ球を拾ってポケットにスルーパス。ハバーツが受け、上手く落として、途中出場のFWビクトル・ギェケレシュがワンタッチから体勢を崩しながらも右足を振り抜く。ギェケレシュのストライカーらしい追加点が決まり2-0。スビメンディに続き、ギェケレシュもプレミア2試合連続ゴールとなる。
後半アディショナルタイム3分にはカウンターで途中出場のMFガブリエル・マルティネッリが独走。並走していたギェケレシュにラストパスを送り、ダメ押しの3点目が入る。ギェケレシュはこれでリーグ戦8ゴール目。試合はそのまま終了し、アーセナルが危なげない勝利で首位をキープした。
