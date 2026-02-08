日産が誇る売れっ子モデル「セレナ」 販売店にも問い合わせ相次ぐ

2025年12月18日、日産はミドルサイズミニバン「セレナ」をマイナーチェンジし、2026年2月中旬より発売すると発表しました。



その後、ユーザーから寄せられた反響について、首都圏の日産ディーラーに問い合わせてみました。

初代セレナ（当時は「バネットセレナ」）が1991年にデビューして以来、2026年に35周年を迎えたセレナ。小柄なボディに両側スライドドアという黄金の組み合わせでヒットを記録します。

約30年以上にわたって、名実ともに日産を代表するミニバンとして、また売れ筋のモデルとして欠かせない存在となります。

現行モデルは6代目にあたり、2022年11月にデビューしました。

内外装の一新や先進運転支援「プロパイロット」の機能向上、効率化や力強い走りとなった第2世代のシリーズ式ハイブリッド「e-POWER」を採用するなど、さらなる進化を遂げています。

その後、2024年10月には、日産独自の電動四輪制御技術「e-4ORCE」を搭載した4WDモデルが新設定され、滑りやすい路面だけでなく、力強い加速やカーブでの安定した走り、揺れの少ない乗り心地を実現しています。

ボディサイズは、全長4765mm×全幅1695-1715mm×全高1870-1885mm、ホイールベース2870mmです。

今回、モデルライフ4年目となるマイナーチェンジでは、最上級グレード「LUXION（ルキシオン）」と、売れ筋のグレードである「ハイウェイスターV」のエクステリアデザインを刷新。V字デザインを強調し、左右非対称としたグリルを採用。

さらにルキシオンは、内装材に上質な触り心地を実現する「テーラーフィット」素材を採用。最上級グレードらしい豪華な仕立てとなりました。

機能面においてはGoogle搭載の最新「NissanConnectインフォテインメントシステム」の採用や、安心かつ安全な運転を支援するための最新のカメラ技術を用いた「インテリジェントアラウンドビューモニター」を搭載しています。

マイナーチェンジ後のグレード展開は、2リッターガソリンモデル「X」「XVパッケージ」「ハイウェイスターV」、1.4リッターエンジンのe-POWERを搭載するハイブリッドモデル「e-POWER X」「e-POWER XVパッケージ」「e-POWER ハイウェイスターV」「e-POWER ルキシオン」を設定。

2リッターガソリンモデルおよびe-POWERモデル両方ともに、2WDと4WD（e-POWER車はe-4ORCE搭載）を用意しています。

車両本体価格は、278万5200円から499万8400円です（いずれも消費税込み）。

数ある日産のラインナップのなかでも特に人気が高いセレナだけに、ディーラーに寄せられている反響について、1月下旬に首都圏にある日産ディーラーに問い合わせてみました。

「予約できるのか、あるいは納期はいつ頃かといった、ご購入を前提としたお問い合わせが多いです。

（納期の長い）トヨタの『ノア＆ヴォクシー』や、ホンダの『ステップワゴン』と比較してセレナに決めていただくことが多く、特に納期を気にされる方が非常に多いです。

子育て世代に人気があるモデルだけに『すぐにでも欲しい』というお声もいただきます。

その場合はマイナーチェンジ前のモデルをご紹介しております」

他の日産ディーラーにも問い合わせてみました。

「セレナをお求めになるお客様の特徴として即納を希望される方が多いですね。

家族構成が変わったり、お子さまが成長して大きくなられ、これまでのクルマでは手狭になった…ということでセレナを選んでいただいております。

試乗されてe-POWERのフィーリングがお気に召したということで、マイナーチェンジ前かマイナーチェンジ後、価格や条件面、そしてご納期を加味したうえでご検討いただいております」

子育て世代にとって、クルマの乗り替えは必然的に、しかも速やかに行いたい場合が多く、1年先なんて待っていられません。

しかし、他社のモデルは長納期も課題で、早めに納車することが不可能な状況です。

6代目となったセレナはクルマの出来栄えもよく、さらにマイナーチェンジでより商品力を向上。さらに、納期も短いとなれば人気が出るのは当然と言えそうです。

今後も安定的に高い人気を誇ることになるのでしょう。