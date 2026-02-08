¡ÖÃÙÈÖ¤ä½ËÆü¤â¶ÐÌ³¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ¼Ò°÷¤À¡×Âè2»Ò¤Î°éµÙÌÀ¤±¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¶ÐÌ³¾ò·ï¤ÎÊÑ¹¹¡¡²ñ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¡©¡Ú¼ÒÏ«»Î¤¬²òÀâ¡Û
A¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤ÇÆ¯¤¯¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÀµ¼Ò°÷¤Ç¡¢¸½ºßÂè2»Ò¤Î°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¡¢Âè1»Ò½Ð»º¸å¤Ë°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÉü¿¦¸å¤Ï¿¦¾ì¤ÎÍý²ò¤â¤¢¤ê¡¢Ê¿Æü¤ÎÁáÈÖÃæ¿´¡¦½ËÆüµÙ¤ß¤Î¥·¥Õ¥È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö¤¨¡¢ÊÌ¤Ë°éµÙ¤È¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×ºÊ¤Ë¤âµÁÊì¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä30ÂåÉ×¤¬Çï»ÒÈ´¤±¡¢¤½¤ÎËÜ²»¤Ï¡©
¤È¤³¤í¤¬¡¢Âè2»Ò½Ð»º¸å¤Î°éµÙÌÀ¤±¤ò¹µ¤¨¡¢¾å»Ê¤«¤é¡Ö¸½ºß¤Î¾ò·ï¤Ç¤Ï¥·¥Õ¥È¤¬²ó¤·¤Ë¤¯¤¤¡£Éüµ¢¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÅÙÀ°Íý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÃÙÈÖ¤ä½ËÆü¤â¶ÐÌ³¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ¼Ò°÷¤À¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´õË¾µÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£¸å¤Ï²ñ¼Ò¤¬Äê¤á¤¿ÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÄÌ¤¦ÊÝ°é±à¤Ï½ËÆü¤¬µÙ±à¤Ç¡¢ÃÙÈÖ¤Î¾ì¹ç¤Ï±äÄ¹ÊÝ°éÎÁ¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ö¾ð¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â²ñ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢º¤¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¼ÒÂ¦¤¬°éµÙÌÀ¤±¤Ë¶ÐÌ³¾ò·ï¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Î¾®ÅçÊþ»Ò¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¼°éµÙÌÀ¤±¤Ë¡¢ÃÙÈÖ¤ä½ËÆü½Ð¶Ð¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
A¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢°ìÊýÅª¤ÊÊÑ¹¹¤ÏÌäÂê¤Ç¤¹¡£
°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢»Ò¤¬ 3 ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÄÊÌ¤Î°Õ¸þÄ°¼è¤ò¤¹¤ëµÁÌ³¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÊÝ°é±à¤Î»ö¾ð¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¡¢¶ÐÌ³»þ´ÖÂÓ¤ä½¢¶È¾ò·ï¡Ê¶ÈÌ³ÎÌ¤äÏ«Æ¯¾ò·ï¤Î¸«Ä¾¤·¡Ë¤Ê¤É¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾®³Ø¹»½¢³Ø¤Î»Ï´ü¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤òÍÜ°é¤¹¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤¬ÀÁµá¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»Ä¶ÈÌÈ½ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡Ö¤½¤ì¤¬Àµ¼Ò°÷¤Î´ð½à¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÊÑ¹¹¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÀµ¼Ò°÷¤Î´ð½à¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢°éµÙÁ°¤ÈÆ±¤¸Æ¯¤Êý¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àµ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢3ºÐ¤«¤é¾®³Ø¹»½¢³Ø¤Î»Ï´ü¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤òÍÜ°é¤¹¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¼ç¤Ï¡¢¡»Ï¶È»þ´ÖÅù¤ÎÊÑ¹¹¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯Åù£ÊÝ°é»ÜÀß¤ÎÀßÃÖ±¿±ÄÅù¤ÍÜ°éÎ¾Î©»Ù±çµÙ²Ë¡Ê10Æü°Ê¾å/Ç¯¡Ë¤ÎÉÕÍ¿¥Ã»»þ´Ö¶ÐÌ³À©ÅÙ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢2¤Ä°Ê¾å¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÁªÂò¤·¤Æ¹Ö¤º¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿´õË¾µÙ¤äÍµÙ¤Î¼è¤êÊý¤ò¡¢°éµÙÌÀ¤±¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÍµÙ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö»ö¶È¤Î±¿±Ä¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡×¤Ë¸Â¤ê¡¢»ÈÍÑ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸½¤Î»¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¡¢Í½ËÉÀÜ¼ï¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¡¢³ØµéÊÄº¿¡¢Æþ±à¼°Åù¤Î¾ì¹ç¡¢1Ç¯ÅÙ¤Ë5Æü¡ÊÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»Ò¤¬2¿Í°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ï10Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎµÙ²Ë¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¼Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÁêÃÌ¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°é»ù²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤¬2025Ç¯¤Î4·î¤È10·î¤Î2ÃÊ³¬¤Ç²þÀµ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢µ¬Â§¤ÎÊÑ¹¹¤È¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑ¤Î¤´ÁêÃÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¾®ÅçÊþ»Ò¡Ê¤³¤¸¤Þ¡¦¤È¤â¤³¡Ë¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¿¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î»öÌ³½ê¥Û¥é¥¤¥º¥óÂåÉ½
ÀéÍÕ¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Ç¤¹¡£¾ã³²Ç¯¶â¤ÎÂåÍýÀÁµá¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë¤ÏÏ«Ì³¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï¤´ÁêÃÌ¡¢µëÍ¿·×»»¶ÈÌ³¤äµëÍ¿¥½¥Õ¥È¤ÎÆ³Æþ¡¦ÀßÄê³ÎÇ§¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤È¿Í¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ä¹ß· Ë§»Ò¡Ë