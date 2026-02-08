プレミアリーグ 25/26の第25節 ニューカッスルとブレントフォードの試合が、2月8日02:30にセントジェームズ・パークにて行われた。

ニューカッスルはハーベイ・バーンズ（FW）、ヨアネ・ウィサ（MF）、ジェイコブ・マーフィー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、キーン・ルイスポッター（FW）、マティアス・イエンセン（MF）らが先発に名を連ねた。

24分に試合が動く。ニューカッスルのブルーノ・ギマランイス（MF）のアシストからスベン・ボットマン（DF）がヘディングシュートを決めてニューカッスルが先制。

しかし、37分ブレントフォードが同点に追いつく。ダンゴ・ウアタッラ（FW）のアシストからビタリ・ヤネルト（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに45+2分ブレントフォードが逆転。イゴーリ・チアゴ（FW）がPKを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とブレントフォードがリードしてハーフタイムを迎えた。

ニューカッスルは後半の頭から2人が交代。ジョゼフ・ウィロック（MF）、ジェイコブ・マーフィー（MF）に代わりアントニー・エランガ（FW）、ニック・ウォルトメイド（FW）がピッチに入る。

56分、ブレントフォードが選手交代を行う。ジョーダン・ヘンダーソン（MF）からイェホル・ヤルモリュク（MF）に交代した。

65分、ニューカッスルが選手交代を行う。ヨアネ・ウィサ（MF）からウィリアム・オスラ（FW）に交代した。

79分ニューカッスルのブルーノ・ギマランイス（MF）がPKを決めて2-2に追いつく。

80分、ブレントフォードが選手交代を行う。キーン・ルイスポッター（FW）からロメル・ドノバン（MF）に交代した。

85分ブレントフォードが逆転。マティアス・イエンセン（MF）のアシストからダンゴ・ウアタッラ（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ブレントフォードが2-3で勝利した。

なお、ニューカッスルは44分にジェイコブ・マーフィー（MF）、90+6分にルイス・ホール（DF）に、またブレントフォードは69分にイゴーリ・チアゴ（FW）、90+1分にビタリ・ヤネルト（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-08 04:40:22 更新