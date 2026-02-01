【テニス速報】 ムバダラ・アブダビ・オープン 第7日 エカテリーナ アレクサンドロワ / マヤ ジョイヌト vs オリビア ニコールズ / テレザ ミハリコバ
ムバダラ・アブダビ・オープン
大会期間：2026年2月2日～2026年2月7日
開催地：アラブ首長国連邦 アブダビ
コート：ハード（屋外）
結果：[エカテリーナ アレクサンドロワ / マヤ ジョイヌト] 2 - 1 [オリビア ニコールズ / テレザ ミハリコバ]
ムバダラ・アブダビ・オープン第7日がアラブ首長国連邦 アブダビで行われ、女子ダブルス決勝で、エカテリーナ アレクサンドロワ / マヤ ジョイヌトと第4シードのオリビア ニコールズ / テレザ ミハリコバが対戦した。
第1セットはオリビア ニコールズ / テレザ ミハリコバが6-3で先取。第2セットはエカテリーナ アレクサンドロワ / マヤ ジョイヌトが7-6で奪い返すと、第3セットもエカテリーナ アレクサンドロワ / マヤ ジョイヌトが10-8で制し、エカテリーナ アレクサンドロワ / マヤ ジョイヌトがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-08 04:02:08 更新