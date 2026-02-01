ブンデスリーガ 25/26の第21節 マインツとアウクスブルクの試合が、2月7日23:30にメ―ヴァ・アレーナにて行われた。

マインツは佐野 海舟（MF）、フィリップ・ティーツ（FW）、サイラス・ワマンギツカ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアウクスブルクはミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）、アレクシ・クロードモーリス（FW）、メルト・ケミュール（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。マインツのナディエム・アミリ（MF）がPKを決めてマインツが先制。

ここで前半が終了。1-0とマインツがリードしてハーフタイムを迎えた。

アウクスブルクは後半の頭から選手交代。ノアカイ・バンクス（DF）からセドリック・ツェジガー（DF）に交代した。

57分、アウクスブルクは同時に3人を交代。ミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）、エルビス・レジュベツァイ（MF）、マリウス・ボルフ（MF）に代わりロドリゴ・リベイロ（FW）、クリスティヤン・ヤキッチ（MF）、アントン・カデ（MF）がピッチに入る。

63分、マインツが選手交代を行う。サイラス・ワマンギツカ（FW）からシェラルド・ベッカー（FW）に交代した。

80分マインツに貴重な追加点が入る。ナディエム・アミリ（MF）がPKを決めて2-0。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、マインツが2-0で勝利した。

なお、マインツに所属する佐野 海舟（MF）はフル出場した。

2026-02-08 01:30:28 更新