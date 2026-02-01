ブンデスリーガ 25/26の第21節 ザンクトパウリとシュツットガルトの試合が、2月7日23:30にミラントア・シュタディオンにて行われた。

ザンクトパウリは安藤 智哉（DF）、マルティン・カールス（FW）、マティアス・ラスムーセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシュツットガルトはエルメディン・デミロビッチ（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）、デニス・ウンダブ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ザンクトパウリに所属する原 大智（FW）、ニック・シュミット（MF）はベンチからのスタートとなった。

35分に試合が動く。ザンクトパウリのアルカディウシュ・ピルカ（MF）のアシストからマノリス・サリアカス（DF）がゴールを決めてザンクトパウリが先制。

ここで前半が終了。1-0とザンクトパウリがリードしてハーフタイムを迎えた。

シュツットガルトは後半の頭から選手交代。ビラル・ハヌス（MF）からジェイミー・ルウェリング（MF）に交代した。

55分ザンクトパウリが追加点。ダネル・シナニ（FW）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

69分、シュツットガルトは同時に2人を交代。クリス・ヒューリッヒ（MF）、ヨシュア・バグノマン（DF）に代わりバドレディン・ブアナニ（MF）、ロレンツ・アシニョン（DF）がピッチに入る。

85分、シュツットガルトは同時に2人を交代。アタカン・カラゾル（MF）、エルメディン・デミロビッチ（FW）に代わりチェマ（MF）、ヘレミ・アレバロ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90分、シュツットガルトのヘレミ・アレバロ（FW）のアシストからジェイミー・ルウェリング（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後もザンクトパウリの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ザンクトパウリが2-1で勝利した。

なお、ザンクトパウリに所属する安藤 智哉（DF）はフル出場した。原 大智（FW）は90+1分から交代で出場した。ニック・シュミット（MF）は出場しなかった。

2026-02-08 01:30:37 更新