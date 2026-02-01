愛犬と一緒に世界一周旅行気分！東武ワールドスクウェア「犬国記念日」
東武ワールドスクウェア（栃木県日光市）では、2026年2月11日（水・祝）に、わんちゃんと一緒に楽しめるドッグフレンドリーなイベント「犬国記念日（けんこくきねんび）」を開催します。
わんちゃんキャラクターの発表式やクイズラリー、ステージショー、オリジナルグッズ販売、限定フードメニュー、抽選会など、盛りだくさんの内容です。
パーク内のカフェやレストランでは、わんちゃんと一緒にランチを楽しめます。
開催日時：2026年2月11日（水・祝） 10時00分〜15時00分
会場：東武ワールドスクウェア
家族の一員であるわんちゃんと一緒にお楽しみいただけるドッグフレンドリーなイベントです。
「わんちゃんキャラクター」の発表式や、パーク内に隠れたわんちゃんキャラクターを探すクイズラリー、イベント当日だけのわんちゃんステッカーの配付や、オリジナルグッズの販売、「ホテル宿泊券」が当たるガラポン抽選会など楽しいイベントが盛りだくさん。
また、東武鉄道との連携企画として、愛犬と一緒にケージレスで列車の旅を満喫できる、わんちゃんイベント列車「Tobu Doggy Doggy Train」を、とうきょうスカイツリー駅から東武ワールドスクウェア駅間にて運行します。
わんちゃんキャラクター発表式
時間：11時40分〜12時10分
場所：ウエルカムスクウェア 特設ステージ
かわいく誕生したビジュアルとともに、昨年の犬国記念日に募集したキャラクターのネーミングを発表します。
わんちゃんキャラクターを探すクイズラリー
開催期間：2026年2月11日（水・祝）〜3月29日（日） 計47日間
配付場所：エントランスゲート（お1人様1枚）
抽選会場：チケットカウンター内 インフォメーション
パーク内6ゾーンの世界の有名な建築物の中に隠れた、東武ワールドスクウェアのわんちゃんキャラクターを探すクイズラリーを開催。
約14万体のお人形の中から探し当てることができるのか、わくわくする体験が待っています。
パーク内最多のお人形が住む展示物「サンピエトロ大聖堂」など、世界の名所を巡りながらキャラクターを探す楽しみが味わえます。
参加賞：オリジナルステッカー
賞品：58ロハスクラブグランピングペア宿泊券 1名様、わんちゃんキャラクターオリジナルマグネット（全5種） 計50名様、世界旅行チョコマシュマロ 30名様、日光散歩道ガトーショコラ 50名様、オリジナルコットンバッグ 50名様
参加された方には参加賞として、オリジナルステッカーをプレゼント。
くじ引きにも挑戦でき、豪華賞品が当たるチャンスがあります。
ステージショー「わんちゃんクイズ大会」・「まて、おすわり大会」
時間：1回目 12時30分〜13時00分／2回目 14時00分〜14時30分
場所：ウエルカムスクウェア 特設ステージ
賞品：東武ワールドスクウェアお菓子詰め合わせ（オリジナル金箔入りカステラ・バウムクーヘン・チョコクランチ・人もワンちゃんも食べられるクッキー）
愛犬「まさおくん」とTV番組「ポチたま」に出演していた、ドッグトレーナーであり防災士の松本秀樹氏によるわんちゃん参加型のステージイベント。
テレビやラジオパーソナリティとして活動する永井塁氏がステージを盛り上げます。
優勝者には東武ワールドスクウェアのお菓子詰め合わせをプレゼント。
わんちゃんキャラクターのオリジナルグッズ販売
販売場所：ワールドショッパーズ「メルカドI」
わんちゃんキャラクター誕生を記念し、お土産ショップ「メルカドI」にてオリジナルグッズを販売。
オリジナルマグネット（全5種）は520円（税込）で、わんちゃんキャラクターの魅力がデザインされています。
世界旅行チョコマシュマロは380円（税込）。
お土産にぴったりな、わんちゃんキャラクターがあしらわれたお菓子です。
オリジナルアクリルキーホルダー（全5種）は880円（税込）。
バッグに付けて持ち歩ける、キュートなアイテムです。
わんちゃんキャラクターのオリジナルフードメニュー販売
販売場所：カフェ「すふぃんくす」
価格：580円（税込）
パーク内のレストラン・カフェでは、わんちゃんキャラクターの発表を記念し、キャラクターにちなんだ美味しいメニューを限定販売。
カフェ「すふぃんくす」では、ホットドッグを提供します。
ジューシーなソーセージがパンに挟まれた、ボリュームたっぷりの一品です。
販売場所：ラーメンハウス「カーニバル」
価格：480円（税込）
ラーメンハウス「カーニバル」では、ふかふか肉まんを販売。
ふわふわの生地に包まれた、あたたかい肉まんは寒い季節にぴったり。
販売場所：カフェテリアレストラン「ワールド」
価格：1,150円（税込）
カフェテリアレストラン「ワールド」では、オムライスを提供。
ふわふわの卵に包まれたケチャップライスは、子どもから大人まで楽しめます。
販売場所：日光ゆば「和心」
価格：620円（税込）
日光ゆば「和心」では、生湯波ぜんざいを販売。
日光名物の湯波（ゆば）と、あたたかいぜんざいの組み合わせが楽しめる和スイーツです。
イベント限定デザインわんちゃんステッカーの先行配付
配付場所：エントランスゲート
毎年4月にリニューアルする「わんちゃんステッカー」を、2月11日（水・祝）イベント当日限定デザインでプレゼント。
この日だけのレアステッカーをゲットできます。
※わんちゃんと同伴入園された方が配付対象となります。
※なくなり次第終了となります。
栃木県ペットツーリズム協議会発足記念抽選会
時間：10時30分〜15時00分
場所：ウエルカムスクウェア 栃木県ペットツーリズム協議会ブース
わんちゃんと泊まれる温泉宿泊券が当たるガラポン抽選会を実施。
わんちゃんと同伴入園された方に配付する「イベント限定デザインステッカー」のご提示と、栃木県ペットツーリズム協議会の公式LINEお友だち登録画面をご提示いただくと参加できます。
賞品：1等 きぬ川国際ホテルペア宿泊券 1名様、2等 鬼怒川パークホテルズペア宿泊券 1名様、3等 Pet-RV利用券5,000円分 10名様、4等 58ロハスクラブ ランチ利用券 20名様、5等 58ロハスクラブ ドッグラン利用券 30名様、6等 東武ワールドスクウェアオリジナル 金箔入カステラ 20名様、7等 愛犬のおいしい水 24名様、8等 東武ワールドスクウェア×58ロハスクラブ オリジナルサコッシュ 15名様、9等 TWSわんちゃん缶バッジセット 100名様、参加賞 オリジナルポストカード
「一日で巡るわんちゃんと世界一周旅行！」パスポート特典プレゼント
配付場所：チケットカウンター内 インフォメーション
2025年11月11日（火）〜2026年1月31日（土）まで「一日で巡るわんちゃんと世界一周旅行！」イベントにて配付した、わんちゃんパスポートを犬国記念日当日にお持ちいただくと、専用の「オリジナルクリアファイル（A6サイズ）」をプレゼント。
裏面はSNS投稿画面風のデザインとなりますので、パスポートと一緒にわんちゃんの写真などを入れて楽しめます。
※無くなり次第終了となります。
ミニマルシェ
わんちゃん商品の販売を行なっている6店舗が出店。
お気に入りを見つけて、わんちゃんとの生活をより豊かにできます。
出店店舗：Oinu Meat（わんちゃんジャーキー）、WANおやつB＆D（無添加おやつ）、soleilcode×もちもち（首輪・リード）、Risusu lenis（アロマワークショップ）、tomoChi（パラコードワークショップ）、shibashop honobono（シバグッズ専門店）
その他出店：栃木県ペットツーリズム協議会、58ロハスクラブ、日本ペットフード、大王製紙（エリエールPet）、希望食品
バルーンアートショー
時間：1回目 13時00分〜13時30分／2回目 14時30分〜15時00分
場所：ウエルカムスクウェア 特設ステージ
バルーンパフォーマーさくらの弾むトークと華麗な手さばきから生まれる高クオリティなバルーンショー。
子供から大人まで楽しめる、わくわくするパフォーマンスです。
ケージレスで愛犬と列車旅！「Tobu Doggy Doggy Train」ツアーの運行
出発日：2026年2月11日（水・祝日）
ツアー名：スカイツリートレインで行く！東武ワールドスクウェア犬国記念日満喫ツアー
使用車両：スカイツリートレイン（634型）
旅行代金：大人1名様 25,000円／こども（4歳以上〜小学生）1名様 23,000円
旅行企画・実施：東武トップツアーズ
とうきょうスカイツリー駅から東武ワールドスクウェア駅まで、列車内をケージレスでわんちゃんと過ごすことができるわんちゃん連れの貸切専用列車。
往路の車内ではペット番組で人気の松本秀樹氏による車内プログラムや、わんちゃん用の東武鉄道制服を着用した撮影会などを楽しめます。
また乗車特典として、東武ワールドスクウェアわんちゃんキャラクターのアクリルキーホルダーもプレゼント。
※ご好評につき完売となりました。
ペット防災をテーマにした車中泊体験会
開催日：2026年2月10日（火）〜2月11日（水・祝）
宿泊場所：東武ワールドスクウェア A駐車場
講師：松本秀樹 氏、佐藤まい 氏
参加費：1台5,800円 ※1名大人（中学生以上）追加3,800円、1名小人（4歳以上）追加2,400円
主催：栃木県ペットツーリズム協議会、一般社団法人日本カーツーリズム推進協会（JCTA）
東武ワールドスクウェアにて夜間の車中泊体験を実施。
もしもの時のペット同伴での車中泊に備えたセミナーや、非常食の試食体験などのプログラムを予定しています。
講師には、防災士の資格をもつ松本秀樹氏と、愛犬専門の写真家であり10年間さまざまな場所で車中泊を経験してきたLOUGH BASE（ラーフベース）の佐藤まい氏の2名が登場。
愛犬と一緒に参加できます。
キャンピングカーの展示
実施日：2月11日（水・祝）
時間：10時00分〜15時00分
場所：ウエルカムスクウェア
Pet-RV、日本特種ボディー、旅する車のキャンピングカーや防災車両を展示。
わんちゃんとの旅行や防災に役立つ車両を実際に見学できます。
栃木県日光市とのペット同行避難に関する協定締結調印式
災害時におけるペットとの避難に対応する施設として、栃木県日光市と協定締結による調印式を執り行います。
栃木県ペットツーリズム協議会について
栃木県全体としてわんちゃんと共に楽しめる魅力ある観光地域づくりを推進し、栃木県が日本一ペットフレンドリーな観光地として認知されることを目的とし、2025年12月12日、「栃木県ペットツーリズム協議会」を設立。
出演者紹介
松本秀樹（まつもとひでき）氏
テレビ東京系列で放送された動物番組『ポチたま』シリーズに出演し、愛犬まさおくんと共に日本を巡る旅で人気を博したタレント。
ドッグトレーナー歴は17年、防災士でありペット同行避難セミナー講師でもあります。
また、愛玩動物飼養管理士1級、愛玩動物救命士、アニマルコンサルタント等の資格をもちます。
佐藤まい（さとうまい）氏
ドッグトレーナーとしての知見を活かし、犬連れ車中泊セミナー・車中泊イベントの企画・開催を行う愛犬専門写真家。
車中泊歴10年以上の経験があります。
永井塁（ながいるい）氏
栃木出身、とちぎテレビMC、FM栃木パーソナリティを務め、スポーツに詳しく、トークショーや地域イベント、企業向けのMC経験が豊富。
子育て世代向けのイベントを手掛ける「笑い場エンターテイメント」の代表で、教育現場でも活動し、教育系のトークショーMCも得意とします。
わんちゃんと一緒に世界一周旅行気分を味わいながら、キャラクター探しやグルメ、ショーなど盛りだくさんのイベントを楽しめます。
愛犬との思い出作りに、またペット防災について学ぶ機会にもなる、充実した1日を過ごせるイベントです。
クイズラリーで当たる豪華賞品や、わんちゃんキャラクターのオリジナルグッズも見逃せません。
東武ワールドスクウェア「犬国記念日」の紹介でした。
