Zシリーズに共通する「Sugomi」デザインにも注目！

カワサキモータースジャパンは、日本国内に初めて導入されるスーパーネイキッドモデル「Z500」を、2026年2月28日に発売します。

このZ500は、「LIGHT, FUN, EASY」を開発コンセプトに掲げ、カワサキZシリーズのラインナップに加わる新世代のライトウェイトモデルです。パワフルな性能と日常での扱いやすさ、そして洗練されたスタイリングを兼ね備えています。

パワーユニットには、「Z400」のエンジンをベースに排気量を53cc拡大した、451ccの並列2気筒エンジンを採用。最高出力は従来の35kW（48PS）から39kW（53PS）まで引き上げられ、全回転域でパフォーマンスが向上しています。

特に低中回転域のトルクが増強されたことで、市街地で多用する回転域での扱いやすさと、低速からの力強い加速感を実現しています。排気量の増加に対応するため、バランサーシャフトの再設計やクラッチ容量の拡大など、細部にわたる最適化も施されました。

車体には、250ccクラスをベースとした軽量かつスリムなトレリスフレームが採用され、高い剛性と耐久性を確保しつつ、ショートホイールベースとロングスイングアームを組み合わせたスーパースポーツ由来のレイアウトとすることで、軽快なハンドリングを実現しています。前後サスペンションは、増大したパワーと車重に合わせてセッティングが最適化されており、制動時や加速時における車体姿勢を安定してコントロールできます。

ライディングポジションは、様々な体格のライダーにフィットするようリラックスした設定となっており、ワイドなハンドルバーはダイナミックな操縦をサポートし、低速走行時の取り回しやすさも高めています。また、シートには低反発ウレタンが使用され、快適な乗り心地を提供します。

スタイリングは、Zシリーズに共通するデザイン思想「Sugomi」が取り入れられています。獲物を狙う猛獣のように身をかがめたクラウチングスタンス、低く構えたフロントフェイス、そしてシャープに跳ね上がったテールエンドが、一目でカワサキのスーパーネイキッドとわかるシルエットを形成。力強く引き締まったボディが、その優れた走行性能を物語っています。

装備類も充実しており、ヘッドライトにはZ7 HybridやZ900にも採用されるトリプルLEDヘッドライト、テールライトにもLEDを採用し、先進的な外観を印象付けています。ミラーステーにはトラス構造を用いることで振動を低減し、後方の視認性を向上させています。

インストゥルメントパネルには、ハイコントラストのフルLCDメーターが搭載され、カワサキオリジナルフォントのバースタイルタコメーターやギヤポジションインジケーターなどが走行中の良好な視認性を確保しています。さらに、スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」との連携機能も備え、ナビゲーション機能や音声コマンドの利用が可能です。

安全装備として、ニッシン製の小型軽量なABSコントロールユニットも標準で搭載されています。

カラーリングは「メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックフラットスパークブラック」の1色展開で車両価格（消費税込）は84万7000円となっています。

Z500は、パワフルなエンジンと軽量な車体、そして先進の電子装備を融合させることで、日常の移動から週末のツーリングまで、幅広いシチュエーションでライダーに心が躍るようなライディング体験をもたらす一台と言えるでしょう。