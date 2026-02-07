派遣社員が仕事選びで重視すること...3位「福利厚生・手当」、2位「働く環境の快適さ」、1位は？

ウィルグループの総合人材サービスを手掛けるウィルオブ・ワークは2026年1月20日、同社が運営する総合人材サービス『ウィルオブ』を利用する20歳以上の派遣社員を対象に実施した「派遣社員の仕事観やキャリアに対する意識調査」の結果を発表した。

仕事選びで重視すること...最多は「休日の取りやすさ」

＜派遣社員を選んだ理由...3位「すぐに仕事に就ける」、2位「ライフスタイルに合わせた働き方ができる」、1位は？＞の続きです。

調査では、仕事選びで重視していることを聞くと、最多は「休日の取りやすさ」で60.8%だった。次いで「働く環境の快適さ」が48.8%、「福利厚生・手当」が45.5%となった。

また、年代別では、20代では「自己成長／キャリアアップ／スキルアップ」の向上を求める声が多く、30代では「ワークライフバランスへの意識」、40代以降は「働く環境の快適さ」や「会社の社風・雰囲気」を重視する傾向となった。

調査は2025年9月8日〜9月21日にインターネットで行われ、対象者は派遣・正社員の転職支援サービス「ウィルオブ」を利用する20歳以上の派遣社員。有効回答数は2217人。