１−２敗戦も、横浜FC指揮官は“インプレッシブサッカー”に手応え「堅守速攻からの脱却という意味では…」
横浜FCは２月７日、J２・J３百年構想リーグEAST-Aの第１節でモンテディオ山形と対戦し、１−２で敗れた。
開始５分と８分にゴールを奪われ、序盤から２点を追いかけることになった横浜FCは、GK石井僚を加えた最終ラインでボールを保持しながら、攻撃の糸口を探る。
すると19分にチャンスを得る。右サイドで相手のクリアボールを拾った山田康太のクロスの流れから、横山暁之がゴール前でシュートを放つ。しかし、これは相手GKに阻まれてしまう。
横浜FCは24分にルキアン、35分と前半アディショナルタイムに窪田稜が決定機を迎えるが、いずれも決め切れない。
後半もボールポゼッションで優位に立った横浜FCは、69分の細井響のミドルシュートはクロスバーに嫌われたが、75分に村田透馬の美しい弧を描くコントロールショットで１点差に詰め寄る。その後も敵陣でボールを動かして押し込む時間は長かったが、追加点は奪えず、タイムアップの笛が鳴った。
「選手と共有したのは、我々は狙われる、追われる立場だということ。J１から降格してきて、J２のチームに食われるなっていう話をして試合に臨みました。ただ、僕の雑感ですけど、８分間に２失点した要因は、受けに回ったこと。潰せない、勇気を持ってプレーできない。やるべきことが徹底できなかった」
試合後にそう悔しさを滲ませた横浜FCの須藤大輔監督は、「どうしてもメンタルスポーツなので」としつつ、さらにこう続ける。
「球際の強さだったり、最後の身体を張る部分では相手のほうが上だった。それは守備でも攻撃でも、もっと高い位置を取ればいいのに、もっと幅を取ればいいのに、もっと運べばいいのに、もっと付ければいいのにっていうところがありました。20分過ぎからは少なくなりましたけど、それでは強者のサッカーにならない。マインドはまだまだ弱気な部分がある」
一方で、指揮官はテーマに掲げる“インプレッシブサッカー”に手応えも示す。
「ボールの運び方だったり、どうやってテンポ良く回すか、アタッキングサードでの効果的な崩しも、まだまだ修正の余地はありますけど、ビルドアップからシュートまで持っていけるシーンもありました。堅守速攻からの脱却という意味では、できているシーンのほうが多かったのかなというのはあります」
ポゼッション率は64パーセント、シュート数も山形の９本に対して16本と上回った。ただ、１点しか取れなかった。須藤監督は「２点取られても３点取るサッカーをしていきたいので、失点よりも１点しか取れなかったことにフォーカスして次の仙台戦に向けて準備していきたい」と前を向いた。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは？ サカダイ選手名鑑で集計！
開始５分と８分にゴールを奪われ、序盤から２点を追いかけることになった横浜FCは、GK石井僚を加えた最終ラインでボールを保持しながら、攻撃の糸口を探る。
すると19分にチャンスを得る。右サイドで相手のクリアボールを拾った山田康太のクロスの流れから、横山暁之がゴール前でシュートを放つ。しかし、これは相手GKに阻まれてしまう。
後半もボールポゼッションで優位に立った横浜FCは、69分の細井響のミドルシュートはクロスバーに嫌われたが、75分に村田透馬の美しい弧を描くコントロールショットで１点差に詰め寄る。その後も敵陣でボールを動かして押し込む時間は長かったが、追加点は奪えず、タイムアップの笛が鳴った。
「選手と共有したのは、我々は狙われる、追われる立場だということ。J１から降格してきて、J２のチームに食われるなっていう話をして試合に臨みました。ただ、僕の雑感ですけど、８分間に２失点した要因は、受けに回ったこと。潰せない、勇気を持ってプレーできない。やるべきことが徹底できなかった」
試合後にそう悔しさを滲ませた横浜FCの須藤大輔監督は、「どうしてもメンタルスポーツなので」としつつ、さらにこう続ける。
「球際の強さだったり、最後の身体を張る部分では相手のほうが上だった。それは守備でも攻撃でも、もっと高い位置を取ればいいのに、もっと幅を取ればいいのに、もっと運べばいいのに、もっと付ければいいのにっていうところがありました。20分過ぎからは少なくなりましたけど、それでは強者のサッカーにならない。マインドはまだまだ弱気な部分がある」
一方で、指揮官はテーマに掲げる“インプレッシブサッカー”に手応えも示す。
「ボールの運び方だったり、どうやってテンポ良く回すか、アタッキングサードでの効果的な崩しも、まだまだ修正の余地はありますけど、ビルドアップからシュートまで持っていけるシーンもありました。堅守速攻からの脱却という意味では、できているシーンのほうが多かったのかなというのはあります」
ポゼッション率は64パーセント、シュート数も山形の９本に対して16本と上回った。ただ、１点しか取れなかった。須藤監督は「２点取られても３点取るサッカーをしていきたいので、失点よりも１点しか取れなかったことにフォーカスして次の仙台戦に向けて準備していきたい」と前を向いた。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは？ サカダイ選手名鑑で集計！