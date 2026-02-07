岩瀬洋志、KARA・知英と韓国語で会話する姿が話題「ネイティブすぎる」「会話が自然」反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/02/07】俳優の岩瀬洋志が、6日放送のTBS系『黄金のワンスプーン！』（よる8時55分〜）に出演。韓国語を話す姿に注目が集まっている。
【写真】「あの子は誰？」と話題の岩瀬洋志、色気漂う温泉カット
番組では岩瀬が同局系金曜ドラマ「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）にてボーイズグループ・TORINNERのリョウ役を務めている話題になり「（MVは）歌も全部韓国語と英語で歌っていて、セリフも韓国語で、語学の勉強とか結構しました」とコメント。その流れで、この日の共演者のK-POPガールズグループ・KARA（カラ）のメンバーで女優の知英（ジヨン）と韓国語で会話をすることになった。「こんにちは」と互いに挨拶した後、ジヨンから「一番好きな食べ物は何？」と聞かれると岩瀬は「韓国料理はケジャンが1番好きです」と返答し、流暢な韓国語を披露していた。
ファンからは「本物のK-POPアイドルみたい」「ネイティブすぎる」「会話が自然」「２人ともありえないくらい絵面が綺麗」といった声がSNSで上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「あの子は誰？」と話題の岩瀬洋志、色気漂う温泉カット
◆岩瀬洋志、KARA・知英と韓国語
番組では岩瀬が同局系金曜ドラマ「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）にてボーイズグループ・TORINNERのリョウ役を務めている話題になり「（MVは）歌も全部韓国語と英語で歌っていて、セリフも韓国語で、語学の勉強とか結構しました」とコメント。その流れで、この日の共演者のK-POPガールズグループ・KARA（カラ）のメンバーで女優の知英（ジヨン）と韓国語で会話をすることになった。「こんにちは」と互いに挨拶した後、ジヨンから「一番好きな食べ物は何？」と聞かれると岩瀬は「韓国料理はケジャンが1番好きです」と返答し、流暢な韓国語を披露していた。
◆岩瀬洋志の韓国語に反響
ファンからは「本物のK-POPアイドルみたい」「ネイティブすぎる」「会話が自然」「２人ともありえないくらい絵面が綺麗」といった声がSNSで上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】