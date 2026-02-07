中学2年生といえば、受験を意識しつつも、趣味や遊びに心が揺れるお年頃。



埼玉県在住の主婦・T子さん（40代）の一人娘であるY葉さんも、さまざまな誘惑に抗えず、最近は勉強がつい後回しになっているのだとか。記者も学生時代には身に覚えがあり、少々耳が痛くなりつつも、詳しくお話を伺いました。



ギリギリにならないとやる気が出ない

「Y葉は、日々コツコツ積み重ねるということができず、定期テストや課題提出の数日前にようやく慌て出すんです。それでも、一夜漬けでもまあまあの成績を取ってきてしまう。多少寝不足になろうと、直前に馬力を出せば何とかなる…そういう良くない成功体験が積まれて、慢心しているんだと思います。」



しかし、学年が上がるにつれ勉強の内容も難しくなり、少しずつハードルが上がってきているのだとか。比例して、一夜漬けに費やす時間もだんだん増えてきている…とT子さんは頭を抱えます。



ついに徹夜！？

「テストの直後に、社会の調べ学習のノート提出があるんです。これがまた、毎回かなりの物量で…2年生の期末テスト後は、範囲が過去最高にのぼりました。それなのに、いつも通り直前までソファでゴロゴロ。口を酸っぱくして少しずつでも進めておきなさい、と机に向かわせるんですが、気がつくと上の空で爪を見ている。痛い目をみればいいと放っておいたんですが、案の定…」



気づけば提出期限の3日前。さすがのY葉さんもようやくエンジンがかかりノートに手をつけますが、一朝一夕で終わる量ではない。徐々に泣きが入り始めます。ノートに染みを作りながら、毎夜机に向かって、ついに提出日前日…



「Y葉の進捗をチェックすると、どう考えてもあと数時間で終わる量ではない。しばらく見守っていましたが、深夜2時を回った時点でたまらず声をかけました。自業自得だ、中学生が起きていていい時間じゃない。明日の提出はあきらめて、今日はもう寝なさい、と」



娘の鬼気迫る主張…

T子さんがそう促したとたん、Y葉さんが大粒の涙をこぼしながら鬼気迫る勢いで反論してきたのだそうです。



「絶対に嫌だ！！！絶対に明日提出する！！！」



「脱力してしまいました。これほどの胆力があるなら、なぜ普段から発揮できないのか…。結局娘は朝まで机に齧り付き、遂にノートを完成させました。しかも提出したノートは、最高評価の「S」。またも、よくない成功体験が積まれてしまったんです。この子の、命を削るような勉強の仕方はどうにか矯正できないものでしょうか…。」



「S」を取ったのはノートだけで、生活リズムは相変わらず「落第点」のまま…。その集中力を習慣化さえできたら、伸びしろが開花するかもしれないのに…と、T子さんは肩を落とします。



他にも、中学生のお子さんを持つ親御さんたちの悩みがいくつか寄せられています。



▽勉強嫌いの中3娘。猫が飼いたい、と何年もお願いされ続けていたので、馬ニンジン作戦を決行。志望校に合格できたら猫を飼ってもいいよ、と伝えたら大喜び！しかし、彼女の頑張る姿は最後まで見ることができませんでした。その程度の気持ちだったのか…。



▽内申点を上げることに命をかけている娘。最近は学校に設置されたペットボトルキャップ回収箱に、先生が通りかかった時だけせっせとキャップを投入していると言っていた。彼女には内申の意義をもう一度教え込まないといけないと思った。



▽テスト前にたくさん勉強しているのに友達同士で「全然勉強しなかったぜ〜」という謎アピールをする、という話はよく聞くし、自分にも覚えがある。ただ、うちの息子の「全然勉強しなかったぜ〜」は純度100%の真実だ。



タイプは違えど、どの家庭にもそれぞれの悩みがあるようです。「こうすれば正解」という形がないのが、子育てと受験の難しさ。子どもの個性の分だけ、親の悩みもまた増えていくようです。



