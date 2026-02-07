伊野尾慧、松本穂香W主演ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜よる10時15分～／ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）に、入山法子の出演が決定した。

AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流(伊野尾)と、仕事に夢中な堅実女子・菜帆(松本)が繰り広げるズレきゅんラブコメディ「50分間の恋人」。話題沸騰中のこのドラマは“30回の弁当契約”を通して、昼休みの50分間を過ごすうちに少しずつ心を通わせてきた二人がライバル会社に勤務していることが発覚し、社員同士の交流が禁じられているため、バレたらクビという状況だ。

©️ABCテレビ

前話では菜帆が晴流に「もう会えません！」と絶縁宣言する場面が描かれたが、2月15日(日)放送の第4話では、菜帆が自分自身の気持ちや、ストレートに想いを伝えてくれる晴流の言葉を信じ、ひそかに関係を続けることになる。しかし、ダブルスターズ社とパイレーツ社の間には、特許侵害をめぐるビジネス戦争が勃発！二人の関係はますます知られてはいけない状況に。

©️ABCテレビ

晴流と菜帆の恋にあらゆる障壁が立ちはだかる中、さらに菜帆の恋のライバル(？)入山が扮する謎の美女まで登場。アメリカからやって来たすみれ(入山)は、晴流の過去に関わりが深い人物。「晴流くん」「すみれさん」と呼び合い親しげな二人は、菜帆の知らない昔話で盛り上がったり、晴流の部屋に出入りしたり…。まさか晴流の元彼女？なぜまた晴流の前に？スムーズにいかない二人の恋の行方は果たして――

©️ABCテレビ

ここまでのストーリーが気になる方は「TVer」で、第１～３話の映像を見逃し配信中。

ズレた晴流の言動に振り回されながらも、距離を縮めていく二人のピュアな恋模様。ぜひイッキ見してみよう！

©️ABCテレビ

第４話あらすじ

晴流（伊野尾慧）はパイレーツ社のリードプランナーだった…！ 真実を知った菜帆（松本穂香）は大混乱。思わず晴流に絶縁を宣言してしまう。ダブルスターズ社とパイレーツ社では社員同士の交流は御法度。二人の関係が会社にバレたら即クビだ。やっとリードデザイナーになれたのに、今辞めさせられてはたまらない…そんな菜帆の胸中を察した晴流は、「無理強いはしない」と前置きしつつ、自分たちは何も悪いことはしていないし、これまでと変わらず菜帆の弁当を食べたいと素直な気持ちを菜帆に伝える。冷静さを取り戻した菜帆は、自分の中にも晴流と一緒に弁当を食べたいという気持ちがあることに気付く。だが、現状のまま二人の関係がバレてしまうと会社を辞めなければならない。そう案じる菜帆に晴流は、二人で社長同士を仲直りさせようと提案し、さらに「いざとなったら辛島殿を守る」と約束する。晴流の優しさと頼もしさに思わずドキッとする菜帆。そんな気持ちを悟られないよう平静を装いつつ、菜帆は晴流の言葉を信じて、昼休みの５０分間会うことをひそかに続けることにする。

二人の心が近づいていく一方で、ダブルスターズ社長・志麻（木村多江）とパイレーツ社長・恭平（高橋光臣）の対立は激化。互いの製品の特許侵害をめぐり、一触即発の緊張状態に突入する！

そんなこととは露知らず、昼休みにいつもの公園で落ち合う晴流と菜帆。そこに晴流を尾行してきたパイレーツ社の麗美（秋元真夏）が、晴流への手作り弁当を持っていきなり乱入。さらに、ダブルスターズ社からも菜帆の上司・渋谷（味方良介）がコンビニ弁当片手に参戦。晴流と菜帆にとって絶対に身バレしてはいけない地獄のランチタイムが始まる！！

「50分間の恋人」

第４話 ２月１５日（日）よる１０時１５分～１１時９分放送

ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット ★放送終了後TVerで見逃し配信

出演 伊野尾慧 松本穂香 味方良介 秋元真夏 黒田光輝 田村健太郎