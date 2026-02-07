J３福島加入の58歳カズ、先発もシュート０で20分に交代…相手OBは「前線で起点になるプレーもあった」とコメント。プロ41年目、チームに与える影響力は「かなり大きい」
２月７日、J２・J３百年構想リーグの開幕戦で、福島ユナイテッド（J３）はヴァンフォーレ甲府（J２）と敵地で対戦している。
今冬に福島に加入した三浦知良は、先発出場を果たした。プロ41年目の58歳は最前線に入り、横浜FC時代の2021年３月以来、1795日ぶりにJリーグのピッチに立った。
ゴールも期待されたが、当初より時間限定の起用が決まっていたのか、シュートを放てないまま20分に樋口寛規と交代になった。
『DAZN』の中継で解説を務める甲府OBの堀井岳也氏は、「前線で起点になるプレーもありました」とコメントした。
また、実況から「寺田周平監督は『うちは若い選手が多いので、プロフェッショナルなところを見習うべき点がすごくある』と話していました。チームに与える影響は大きいですよね？」と問われ、食い気味に「かなり大きいと思いますね」と答えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】百年構想リーグ開幕戦出場の58歳カズ、身体を張った好プレー
