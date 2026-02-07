ナンバープレートに秘められた「家族愛」！

2026年1月30日、「ハンバーグ師匠」ことお笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤さんが、自身のYouTubeチャンネル「ハンバーグ師匠チャンネル」を更新し、妻でモデルの蜂谷晏海（はちや あみ）さんに内緒で、あるファミリーカーを購入したことを報告しました。

井戸田さんと蜂谷さんの間には2024年7月に男児が誕生。そのタイミングで井戸田さんはファミリーカーとしてメルセデス・ベンツ「E280ステーションワゴン（S124）」を購入していました。

その後、2025年4月に蜂谷さんは第2子を妊娠し、同年12月に出産。お子さんが2人になるということで、ママとしての立場から蜂谷さんは「スライドドアのボックスタイプのクルマがいい」と新たな希望を出していました。

それを受け、フォルクスワーゲン「ID.Buzz」 、メルセデス・ベンツ「Vクラス」、プジョー「リフター」 、ホンダ「ステップワゴン」 、トヨタ「ヴォクシー」「ヴェルファイア」など、次なるファミリーカーをしばらく検討していた井戸田さん。

今回の動画は「クルマのアクセサリーを買おう」という企画のテイで収録が始まりました。

ところが井戸田さんは「トイレ行ってくる」とその場を立ち去って撮影は中断。蜂谷さんを一人待たせていると、井戸田さんは「納車でーーーす！」と叫びながら新たなファミリーカーに乗って再登場しました。

この演出に蜂谷さんは「えーっ、きたー！ びっくりした!!」「知らないクルマが突っ込んできた」「えっ、ステップワゴンじゃん！」と、驚きのリアクションを見せます。

蜂谷さんの反応でわかるように、井戸田さんがこのとき乗ってきたのは最新のステップワゴンでした。

グリルやホイールなど各部にブラックの加飾が施されていることから、新車価格440万6600円（消費税込み）の最上級グレード「e：HEV SPADA PREMIUM LINE BLACK EDITION（イーエイチイーブイ スパーダ プレミアムライン ブラックエディション）」だと思われます。

今まで数々のファミリーカーを検討してきた井戸田さんですが、「中のシートアレンジが一番、晏海にぴたっとフィットしたのがこれだった」が購入の決め手になったよう。

ボディカラーはソリッドな「ソニックグレー・パール」。ただし窓より上は黒くラッピングされ、さりげなくオリジナルのツートンカラーにカスタマイズされているのもバツグンのセンスで、最初からこういう仕様があったのかと思わせるほどの仕上がりの良さでした。

さらに注目は、「416」と記されているナンバープレートです。

実は奥様の誕生日は4月16日で、「もう二度と忘れないじゃん、私の誕生日！」と蜂谷さんは絶叫していました。

車内を望むと、すでにチャイルドシートは装着済み。しかも、後部座席天井にはモニターが設置されており、好きな動画が視聴できる仕様となっていました。

蜂谷さんは2人の子どもを育てるママの顔になって「遠くまで行けちゃう、すご〜い」と、またしても感動です。

ところで、2024年に購入していたメルセデス・ベンツ「E280ステーションワゴン（S124）」はどうなるかというと……。

「隣の（に停めた）ベンツとは今日でさよならです」（井戸田さん）

どうやら、こちらに関してはステップワゴンと入れ替わりで手放すことを決めたようでした。「寂しいけど、新たな出会いなんで」 と、すでに前を向いている井戸田さん。

“新車”ステップワゴンと“先代”S124が2台並んでいる姿を見ると、明らかにステップワゴンのほうが大きいのがわかります。

お子さんは2人に増えたし、蜂谷さんに最もフィットしていたクルマでもあるし、今回の井戸田さんのチョイスはパパとして大正解でしょうね。