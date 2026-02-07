2月7日4時（日本時間）からイタリアで始まったミラノ・コルティナ冬季オリンピック。現地での熱狂を120％届けようと、日本から各局の精鋭たちが足を運んでいる──。

2月2日、羽田空港の出発ゲート付近でスーツケース用のカートを引いていたのは、TBSの日比麻音子（まおこ）アナウンサーだ。

「普段とは雰囲気が異なり、“アラレちゃん”を彷彿とさせる丸メガネ姿だったので意外でした。スタッフらと一緒に飛行機の到着を待っており、『手荷物って持って大丈夫だよね？』だとか、『現地着いたらまず何しようね』と話をしていました。

搭乗時間付近になると、ゲートの前にはTEAM JAPANの服を着た選手らとJOC関係者が勢揃い。日比さんは、JOCの幹部に『アナウンサーの日比です。現地でよろしくお願いします』と固い握手をしていました」（居合わせた人）

2024年におこなわれたパリ五輪では、得意の語学力で見事現地取材をこなしきった日比アナ。TBS内では“新エース”として期待を背負っているという。

「日比アナは、大学時代に『ミス青山』準グランプリに輝き、学生英語弁論大会では優勝するなど、まさに才色兼備。2016年にTBSに入社するとわずか半年で、“花形”の報道番組『Nスタ』のコーナー担当になりました。彼女の強みは、TBS屈指の対応力。『Nスタ』では金曜日のメインキャスターを務め、『キングオブコント』では、毎年安定感のある司会進行を担当しています。さらに、駅伝の中継でも落ち着いた実況が高く評価されていて、ニュースからバラエティ、スポーツまでオールジャンルをまかせられる、貴重な人材といえます。その安定したアナウンス力と勤勉さで、プロデューサー陣からの評価は高いんですよ。

宇垣美里アナや吉田明世アナなどの“エース格”が退社した今、日比アナの活躍を期待しています」（TBS関係者）

そんな日比アナは、1月6日、TBSラジオ番組『アフター6ジャンクション2』で結婚を発表したばかり。

「お相手は日比アナと同年代で、身長180cmほどの佐藤健似のイケメン男性です。2014年に青山学院大学のミスコンに出場した日比アナは、『準ミス青山学院大学』に輝きましたが、彼も『ミスター慶應』の称号を持ち、互いにコンテスト出場者ということで意気投合した“ミスコンカップル”です。

新婚ほやほやで、1カ月間という長期の海外出張は少し寂しいかもしれませんね（笑）」（日比アナの知人）

長時間のフライトを終え、ミラノに到着した日比アナ。到着時のイタリアの気温は0度。白い息を吐き、ダウンを着込み寒そうな素振りを見せる。ただ、これからの仕事が楽しみなのか、笑顔を浮かべていた──。