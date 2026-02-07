「お美しすぎて目が覚めた」世界的女優がゴージャスな“黒ドレス”で魅了「ウホッってなってる…」【冬季五輪】

五輪開会式にシャーリーズ・セロンがゴージャスな姿で登場した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪の開会式が現地時間2月6日に行われ、南アフリカ出身の国連平和大使である世界的女優のシャーリーズ・セロンが登場した。

【写真】氷上と雪上のヒロインたち 冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！

開会式の終盤にゴージャスな黒いドレス姿で登場したセロンは、平和へのメッセージを語りかけた。

現在50歳となったが、SNS上では「いつもほんときれいだよな、シャーリーズセロン」「冬季オリンピックの開会式に、シャーリーズ・セロンが出てきてウホッってなってる…」「シャーリーズ・セロン、相変わらず綺麗だねー」「シャーリーズ・セロンの美しさよ」「お美しすぎて目が覚めた」「え？シャーリーズセロン様？まじ？時止まってる？相変わらず美しすぎる」と、その美貌に驚きの声が上がっていた。

開会式は序盤に白いドレス姿のマライア・キャリーが登場し、イタリア語で熱唱。世界的な歌姫と女優の登場で会場を盛り上げた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]