「本当に素敵だ」開会式の入場行進で示したホスト国への“愛” 日本選手団の行動に称賛の声「心から感謝」【冬季五輪】

日本選手団はイタリアの小旗も掲げながら入場した(C)Getty Images

心温まる光景だ。

現地時間2月6日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式がミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）など4会場で行われ、恒例の入場行進では、日本選手団が34番目に登場。スピードスケート男子の森重航がサンシーロ、スノーボード女子の冨田せながリビーニョで旗手を務めた。

一部で話題となっているのは、日本選手団の粋な行動だ。他の代表選手団が自国の小旗を振っていた中、日の丸だけでなく、開催地であるイタリアの小旗も掲げながら入場行進。ホスト国への“愛”を示したこのシーンには、SNS上で多くの反響が上がっている。

中でもX上では、「イタリアの国旗も掲げる日本選手団…彼らは私たちの兄弟だ」「日本が自国とホスト国の小旗を一緒に振っていた」「なんて素敵なんだ」「本当にいつも礼儀正しい」「学ぶべきことがたくさんある」「すごく可愛い」「心から感謝だ」などと英語、イタリア語でもファンの反応が見られた。