クリエイター伊豆見香苗とミュージシャン ポップしなないでによるコラボ絵本『どっぽん！バスボール』が、2026年2月6日「お風呂の日」に発売されました。

同時に、ポップしなないでによる同名のテーマソング「どっぽん！バスボール」の配信とミュージックビデオも公開されています。

さらに、2月15日には都内で発売記念イベントの開催も決定しました。

303BOOKS『どっぽん！バスボール』

発売日：2026年2月6日

定価：1,650円（税込）

サイズ：横210mm × 縦200mm

ページ数：45ページ

発行元：303BOOKS

ISBNコード：978-4-909926-49-4

ソニー・クリエイティブプロダクツがエージェント業務を行うクリエイター伊豆見香苗と、日本コロムビア所属のミュージシャン ポップしなないでが生み出した新作絵本です。

お風呂嫌いの子どもも喜んで入りたくなる「バスボール」をテーマに、不思議な世界への冒険が描かれています。

それぞれのシーンが探し絵としても楽しめる仕掛けになっており、家族や友達と一緒に何度でも楽しめる一冊です。

お風呂嫌いも好きになる絵本

子どものお風呂嫌いは、子育ての永遠のテーマです。

この絵本では、お風呂嫌いの主人公の前に、ある日謎のバスボールが現れて、不思議な世界に誘ってくれます。

読めばお風呂嫌いは好きになる、お風呂好きはもっと好きになる内容です。

探し絵で何度でも楽しめる

おかしの国、遊園地、ジャングル、おばけの世界など、それぞれのシーンで指定されたキャラクターを探して遊べます。

家族で、兄弟で、友達と、幼稚園や保育園などみんなで楽しめる構成になっています。

テーマソングとミュージックビデオも同時リリース

配信開始日：2026年2月6日

ミュージックビデオ公開：2月6日 20時

ポップしなないでによる絵本の同名テーマソング「どっぽん！バスボール」が配信リリースされました。

伊豆見香苗が製作を担当したミュージックビデオも公開されています。

コラボ絵本だからこそのスペシャルな楽しみです。

2月15日 発売記念イベント開催

開催日時：2026年2月15日 14時30分〜

会場：コーチャンフォー若葉台店（東京都稲城市）

入場料：無料

予約：不要

ポップしなないでのライブ演奏、伊豆見香苗とポップしなないでのサイン会が行われます。

お風呂に貼れる特典シール配布

配布場所：303BOOKSTOREおよび一部書店

配布条件：絵本1冊購入につき1枚

サイズ：45mm〜55mm程度

バスボールから飛び出したキャラクターがお風呂に貼れる耐水シールになっています。

数量限定のため、在庫状況は各店舗に問い合わせが必要です。

配布店舗については、『どっぽん！バスボール』特設サイトの「展開書店一覧」で確認できます。

著者プロフィール

伊豆見香苗は、沖縄出身のクリエイターです。

美術大学在学中からアニメ、イラスト、漫画など幅広く制作し、「#GIFの伊豆見」としてSNSで活動しています。

激しく動く『えっびっ』は代表作で、LINEスタンプがダウンロード数で上位にランクインしています。

ポップしなないでやYOASOBIの楽曲のミュージックビデオ制作、テレビ東京「シナぷしゅ」のアニメ制作など、幅広く活動中です。

ポップしなないでは、2015年結成のVo.Key.かめがいあやこ、Dr.かわむらによる2人組バンドです。

軽やかに無常を歌うポップを日々生み出しています。

かわむらの作る寂しげだが前向きな歌詞世界と、かめがいの表情豊かなボーカルで、ミニマムな構成ながら完成された音楽性を持ちます。

独自の楽曲哲学に沿ったミュージックビデオや、確かな表現力により世界観を再現するライブパフォーマンスが話題です。

お風呂の時間が楽しい冒険の時間に変わる絵本と音楽のコラボレーションです。

探し絵としても繰り返し楽しめるので、親子でのコミュニケーションツールとしても活用できます。

耐水シールは実際のお風呂で使えるため、絵本の世界を日常に持ち込むことができます。

303BOOKS『どっぽん！バスボール』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『どっぽん！バスボール』の発売日はいつですか？

2026年2月6日「お風呂の日」に発売されました。

Q. 価格はいくらですか？

定価1,650円（税込）です。

Q. 特典シールはどこでもらえますか？

303BOOKSTOREおよび一部書店で、絵本1冊購入につき1枚配布されます。配布店舗は特設サイトの「展開書店一覧」で確認できます。数量限定のため在庫状況は各店舗にお問い合わせください。

Q. 発売記念イベントはいつどこで開催されますか？

2026年2月15日14時30分から、コーチャンフォー若葉台店（東京都稲城市）で開催されます。予約不要、入場料無料です。

Q. テーマソングはどこで聴けますか？

ポップしなないでによる「どっぽん！バスボール」が2月6日から各種配信サービスで配信されています。ミュージックビデオはYouTubeで公開されています。

