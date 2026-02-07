ライバルとのデートヒートを見事に制した。「大和証券Mリーグ2025-26」2月6日の第2試合はTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）がトップを獲得。プレミアムナイトでTEAM雷電がデイリーダブルを飾った。

【映像】瀬戸熊vs逢川…熾烈なデットヒート（一部始終）

第1試合は黒沢咲（連盟）がトップ、そのバトンを受けたのは瀬戸熊だ。当試合は起家から瀬戸熊、BEAST X・中田花奈（連盟）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）の並びでスタート。

大きく試合が動いたのは東4局、2着目の逢川がリーチ・一発・赤1・裏1の8000点を茅森からアガリ、1番手に浮上。じりじりと点数を重ね4万点台に突入しリードを広げたが、南1局、瀬戸熊がリーチ・ツモ・ピンフ・赤1の値千金の7800点を獲得。これで瀬戸熊がトップ目へ。

続く南1局1本場で逢川は2700点（＋300点）のアガリを決め、再度トップ目へ。瀬戸熊とデッドヒートの様相を呈す中、南2局、茅森のリーチが入る中、逢川は3筒・6筒でリーチ。しかし逢川は茅森の当たり牌である2索を引き、痛恨の放銃。2600点（供託1000点）を献上し、2着目に後退した。オーラスではヤミテンで構えた瀬戸熊に中田が放銃しゲームセット。

この日、パブリックビューイングイベント「Mリーグ2025-26 プレミアムナイト」が東京・Kanadevia Hallで開催されていたが、見事黒沢、瀬戸熊のリレーでTEAM雷電がデイリーダブルを成し遂げ、前日4着・4着（出場したのは本田朋広と萩原聖人）だった雪辱を果たした。

インタビューに応じた瀬戸熊は「昨日、2回4着を引いて、今日は本田と会ったんですけど、悔しそうにしていたので、笑顔に戻したいなと思っていた」と話す。それから「黒沢さんが気分良く行けるように送り出して、トップを取ってくれたので、これは僕も頑張らなくちゃなと思いました」とチームメイトの存在が刺激になったことを明かした。

熾烈なボーダー争いを繰り広げているTEAM雷電。しかしベテランに焦りはない。最後に瀬戸熊は「昨日はご心配をおかけしましたが、多分こういう日がまだ何日も続くと思いますが、TEAM雷電はこういう状況には訓練で慣れているので、サポーターのみなさんもいつも通りだなと思って見てもらえたらと思います」と呼びかけると、雷電ユニバースは「訓練w」「さすがベテラン熊w」などと笑っていた。

【第2試合結果】

1着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）4万100点/＋60.1

2着 EARTH JETS・逢川恵夢（協会）3万3200点/＋13.2

3着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）1万9400点/▲20.6

4着 BEAST X・中田花奈（連盟）7300点/▲52.7

【2月6日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋1060.7（92/120）

2位 BEAST X ＋392.1（94/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋339.3（92/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋186.7（92/120）

5位 渋谷ABEMAS ＋7.1（94/120）

6位 TEAM雷電 ▲16.1（92/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲51.2（92/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲522.1（90/120）

9位 EARTH JETS ▲578.7（94/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲817.8（96/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）