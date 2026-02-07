メディコス・エンタテインメントは、劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」より「イリヤスフィール・フォン・アインツベルン」を「スイートデビル」の姿で1/4スケールフィギュア化した商品の予約受付を、2026年2月5日（木）12:00より開始します。

着脱可能なリアル布製衣装フィギュア新ブランド「Re▼Dress（リ・ドレス）」の第2弾として登場する本商品は、全高約340mmのボリュームたっぷりなサイズ感が特徴です。

メディコス・エンタテインメント「イリヤスフィール・フォン・アインツベルン スイートデビルVer.」

予約受付期間：2026年2月5日（木）12:00 〜 2026年4月15日（水）21:00

発売月：2026年11月発売予定

価格：24,200円（税込）

販売場所：MEDICOS ONLINE SHOP、全国のホビーショップ、量販店、Webショップ

サイズ：全高約340mm（1/4スケール）

材質：PVC＆ABS

セット内容：本体、台座

劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」より、通称イリヤが新ブランド「Re▼Dress（リ・ドレス）」にてフィギュア化されました。

30cmを超えるボリュームたっぷりな1/4スケールで、小悪魔らしい威嚇のポーズと八重歯が覗くいたずらっ子のような笑顔が印象的なデザインです。

頭上には愛らしい小ぶりな角、背中には悪魔の羽が配置されています。

着脱可能な布製衣装

布製衣装は上下ともに着脱可能な仕様となっています。

胸元にハートをあしらったノースリーブシャツの後ろは、背中が見えた大胆なデザインです。

太腿まで覆う黒い艶を放つニーハイにも注目ポイントが詰まっています。

背面からは、赤いチェック柄スカートと黒のニーハイソックス、そして背中から広がる赤い翼のディテールが確認できます。

衣装の下には「スイートデビル」な姿が隠されており、気分に合わせて姿をチェンジして楽しめます。

サイズ次第では、お手持ちのお洋服に着せ替えても楽しめる仕様です。

「Re▼Dress」ブランドについて

「Re▼Dress」は、「あなた好みの楽しみ方」を「あなたの手」で纏わせることができるフィギュアシリーズです。

質感にこだわった衣装は、着せ替える度にキャラクターの新たな魅力を引き出してくれます。

飾るだけでは終わらない、新たなコンセプトのブランドとなっています。

2025年12月発売のTVアニメ「お兄ちゃんはおしまい！」「緒山まひろ 1/4 ニートTシャツ〜大人な下着に挑戦！〜」を第1弾として誕生しました。

MEDICOS ONLINE SHOP限定特典

MEDICOS ONLINE SHOPでのご購入で、特典「ムスッと顔＆悪魔のしっぽ」パーツが付属します。

頬を膨らませた「ムスッと顔」の表情パーツと、黒いコウモリ翼風の飾りが特典として用意されています。

ワンダーフェスティバル2026[冬]出展情報

開催日時：2026年2月8日（日）10:00〜17:00

会場：幕張メッセ 国際展示場 1〜8ホール

ブース番号：7-02-01

2026年2月8日（日）開催のワンダーフェスティバル2026[冬]にて、「イリヤスフィール・フォン・アインツベルン スイートデビルVer.」のデコマス初展示が決定しました。

会場にお越しの方は、実物を間近で確認することができます。

当日会場では、初公開フィギュアや初公開情報が多数公開される予定です。

着脱可能な布製衣装で自由に着せ替えを楽しめるこのフィギュアは、飾るだけでなく、手に取って楽しむという新しい体験を提供してくれます。

30cmを超える迫力のサイズ感と、小悪魔らしい表情やポーズが、イリヤの魅力を存分に引き出しています。

お手持ちの衣装で着せ替えを楽しんだり、付属の特典パーツで表情を変えたりと、自分だけのイリヤを作り上げることができます。

メディコス・エンタテインメント「イリヤスフィール・フォン・アインツベルン スイートデビルVer.」の紹介でした。

よくある質問

Q. 予約はいつまでできますか？

2026年4月15日（水）21:00まで予約を受け付けています。

Q. 発売日はいつですか？

2026年11月発売予定です。

Q. 衣装は着脱できますか？

はい、布製衣装は上下ともに着脱可能です。サイズ次第では、お手持ちのお洋服に着せ替えても楽しめます。

Q. MEDICOS ONLINE SHOP限定特典の内容は？

「ムスッと顔＆悪魔のしっぽ」パーツが特典として付属します。

Q. ワンダーフェスティバルで実物を見られますか？

2026年2月8日（日）開催のワンダーフェスティバル2026[冬]のブース番号7-02-01にて、デコマスが初展示されます。

©2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」製作委員会

