【ばけばけ 第91話あらすじ】トキ、ヘブンから問いかけられたこととは
【モデルプレス＝2026/02/07】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第91話が、2月9日に放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
「クマモト、ドウデスカ」。ある日、トキ（高石あかり）はヘブン（トミー・バストウ）から問いかけられる。さらに「マツエ、ハナレマショウ」と続けるヘブンに理解が追いつかないトキは、ヘブンから逃げ回る。
数日後、トキはヘブンに対して静かな怒りを発していた。その様子から夫婦げんかと察した司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）は、2人の姿にほほえましさを覚える。そんな中、ヘブンは突然、熊本に行くことを提案する。
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第91話／2月9日（月）放送
