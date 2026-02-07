投球の安定感や球威向上へ導く…土屋朋弘氏推奨のコーディネーショントレ

制球不足や球威のなさに悩む選手は多いが、改善には“体全体を操る能力”が必要だ。下半身と上半身の連動が不可欠で、腕だけで投げれば制球は乱れ、ボールの威力も低下する。楽天で4年間プレーし、現在は仙台市内でコーディネーショントレーニングを多くの子どもたちに伝授している土屋朋弘さんの、ピッチングに役立つ練習法を紹介する。

「コントロールや腕の振りを向上させる」ため、土屋さんはまず体の連動性を高めることが大切だと指摘。下半身を使って腕を振る、投げて着地した際のブレをなくす、そうした感覚を遊びの中で磨けるコーディネーショントレーニングがあるという。

まず「ステップ＆ヒット」は、投げ手の合図で左右に移動し、バレーボールのようにボールを上から叩く練習。「しっかりと肘を上げて、できるだけ最高点で叩く」ことがポイントだ。これにより、適切なリリース位置や、下半身との連動と腕を振る感覚が養われる。利き手でない方の腕でもバランス良く行いたい。

「ハーフターン」は目印の上を跳びながら半回転して両足で着地するドリルだ。着地時は腰に力を入れ、すぐ次の動作に移れる体勢を取る。「しっかりと止まって、バランスを取り、パワーポジションを作る」ことを意識すれば、フォームの安定感が増す。着地時にボールを投げてもらい、捕球するなどのアレンジを加えれば、実戦的な感覚も養える。

土屋さんは、これらのトレーニングで「コントロールや腕の振りを向上させることができる」と語る。自分の体を思い通りに動かせればマウンドでの姿は確実に変わる。トレーニングを継続し、制球力と球威を兼ね備えた理想の投球を手に入れてほしい。（First-Pitch編集部）