尚志の根木翔大「彼の良さを引き出せるような選手になりたいです」

高円宮杯プレミアリーグは鹿島アントラーズユースの優勝で、第104回全国高校サッカー選手権大会は神村学園の初優勝で幕を閉じた。

2025シーズンを終え、各クラブユース、高体連のチームは新チームをスタートさせ、新たな戦いに向けて準備を進めている。4月のリーグ本格開幕を前に虎視淡々と上を目指すチーム、選手にスポットを当てていきたい。

今回は番外編で高校卒業が間近に迫った高校3年生の選手から。1月24日から27日まで静岡県の御殿場で行われたU-18日本高校選抜候補合宿。ベスト4に進出した尚志のFW根木翔大は高校選抜の生き残りを図りながらも、今年からチームメイトとなるプレミア得点王との共演を心待ちにしている。

本職はFWだが、選手権準決勝の神村学園戦では右サイドハーフとして何度も鋭い突破からのクロス、カットインからのシュートを見せた。開始5分にはロングパスにすさまじい加速力で追いついてエンドラインギリギリの位置からダイレクトクロス。FW岡大輝のダイビングヘッドをアシストした。

U-18日本高校選抜候補でもFWだけでなく右サイドハーフとしてテストされると、鋭い縦突破とサイドでボールを収めて起点を作り出すなど、能力の高さをアピール。最終日のU-17日本高校選抜候補戦では1ゴール2アシストと大暴れを見せた。

「やっぱり僕はFWなので、そこで勝負したい気持ちはありますが、右サイドハーフは相手のサイドバックの裏のスペースを狙うことができてやりがいを感じています。どちらもできたほうが将来的にはいいと思っているので、ポジティブに受け止めています」

ストライカーとしてのプライドは当然ある。だが、右サイドハーフでもしっかりと自分の課題を分析して、解消しようとするトライを見せている。

「サイドに行ってしまうと（尚志の）仲村（浩二）監督から『180度プレーヤーになる』と指摘されました。それは僕としても『確かにそうだな』と思ったので、この合宿を通して内側のスペースに入って受けたり、サイドハーフというよりウイング的な考えで縦や中にどんどん仕掛けていったり、できるだけ180度の視野でしかプレーできない選手にならないように工夫しました」

この姿勢が強烈なアピールにつながった。そして意識をするのはU-18日本高校選抜の最終メンバーに入ることだけではない。進学する早稲田大学のア式蹴球部にいる2学年上の先輩と同級生のライバルとの激しいポジション争いへの意欲と、共鳴できるようなプレーをする意識も持っている。

前者は尚志出身のFW網代陽勇。根木と同じ178センチのサイズを持ち、ずば抜けた身体能力とスピードを持つストライカーだ。特に空中で胸トラップをしてボールを収めてからのドリブル、ターンは一級品で、しなやかな突破から強烈なシュートでゴールをこじ開ける。

怪我の影響で昨年は思うようにプレーできなかったが、根木が練習参加をしてきた際にはアドバイスや声かけをしてくれた。

「尚志に入ってから仲村監督から『網代は前線で何でもできる選手だから見習うように』と言われていたので、1年のときはずっとプレーを見ていたし、参考にしていました。実際に空中戦や胸トラップの収め方などを習いましたし、練習参加のときも本当によくしてもらった。だからこそ、大学に入ってからも網代さんを見習いたいし、ライバルになることもあると思いますが、一緒にプレーをしてお互いの良さを引き出し合いたいです」

そして後者は名古屋グランパスU-18からやってくるFW大西利都だ。大西も179センチのサイズでスピードも足元の技術、駆け引きの質、シュートセンスはトップクラス。昨年度のプレミアリーグWESTでは新記録となる26ゴールという圧倒的な数字で得点王に輝いたこの世代屈指のストライカーだ。

「もう彼は『えぐい』の一言です。得点感覚はもちろんですが、走れるし、収められるし、ワンタッチもドリブルも行ける。本当に何でもできるストライカーだという印象で、網代さん同様に僕が絶対に見習わないといけない選手だと思っています。彼は大学でもすぐに試合に出ると思うので、置いていかれないように僕も動きや駆け引きを磨いていきたいし、一緒にプレーすることもあると思うので、そこで彼の良さを引き出せるような選手になりたいです」

実は早稲田大の兵藤慎剛監督からは「サイドハーフでの起用も考えていると言われています」という。

「僕がサイドハーフに入ったら2人を一番生かせる選手になりたいと思っています。アシストをすることはもちろん、2人が動いて相手が食いついたところのスペースに僕が入っていって活用したり、僕がサイドで背後を取ることで2人がスルーパスなどを出してくれて、そのままゴールに迫ったり、ストライカーとしての本能も大事にしたいので、その2人に生かしてもらえる選手にもなりたいとも思っています」

最高のライバルであり、最高のパートナーにもなりたい。「3人で点を取りたい」と描いた未来に自分が近づくために。根木は柔軟な思考で、ストライカーの本能を磨きながらサイドハーフでの『360度プレーヤー』になる理想像を求めて次のフェーズへと進んでいく。（安藤隆人 / Takahito Ando）