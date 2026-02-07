ご当地キャラ認知度ランキング2025！2位千葉県、1位は？

47都道府県の頂点に立つ

ご当地キャラクターは？

ご当地キャラクターは、地域のイメージを伝える重要な存在だ。都道府県名を聞いたとき、特定のキャラクターが思い浮かぶかどうかは、その地域の印象を左右する要素となっている。

そこで今回は、全国の各都道府県を対象に実施された調査をもとに、「ご当地キャラクターの認知度」が高い都道府県をランキング形式で紹介する。

今回紹介するランキングのベースとなるのは、全国1000の市区町村及び47都道府県の計1047地域を調査対象に、全国の消費者3万3449人の有効回答を得て集計した「地域ブランド調査2025」（※1）だ。各地域に対して、認知度や魅力度、イメージなど全90項目からなる調査を行い、今年で実施は20回目（都道府県の設問は17回目）となる。

「ご当地キャラクター認知度」については、「それぞれの都道府県について『ご当地キャラクター（ゆるキャラなど）』をご存じですか」という問いに対する回答をもとに算出した。

（※1）調査を行ったのはブランド総合研究所。インターネット調査であり、調査期間は、2025年6月24日〜7月9日。

早速、上位の顔ぶれを見ていこう。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）