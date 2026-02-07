エールディヴィジ 25/26の第22節 NACブレダとエクセルシオールの試合が、2月7日04:00にラト・フェルレフ・スタディオンにて行われた。

NACブレダはモウサ・ソマノ（FW）、シャルルアンドレアス・ブリム（FW）、ヤイデン・カンデラリア（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエクセルシオールはノア・ナウヨクス（MF）、エミル・ハンソン（FW）、レナード・ハーチェス（MF）らが先発に名を連ねた。

12分にNACブレダのリオ・ヒレン（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

14分、エクセルシオールが選手交代を行う。ノア・ナウヨクス（MF）に代わりジェロルディノ・アルマントラディング（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

18分に試合が動く。エクセルシオールのイリアス・ブロンクホルスト（DF）のアシストからエミル・ハンソン（FW）がゴールを決めてエクセルシオールが先制。

さらに31分エクセルシオールが追加点。ギャン・デレフト（FW）のアシストからイラクリ・ヨーゴリアン（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがここで前半が終了。0-2とエクセルシオールがリードしてハーフタイムを迎えた。

以降は試合は動かず、エクセルシオールが0-2で勝利した。

なお、NACブレダは63分にモハメド・ナッソー（MF）、89分にクリント・レーマンス（MF）に、またエクセルシオールは52分にアルトゥー・ザグレ（FW）、68分にミルイアノ・ヨナタンス（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-07 06:10:27 更新