日経225先物：7日夜間取引終値＝2080円高、5万6490円
7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比2080円高の5万6490円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万4253.68円に対しては2236.32円高。出来高は1万6954枚だった。
TOPIX先物期近は3790.5ポイントと前日比79.5ポイント高、TOPIX現物終値比91.50ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56490 +2080 16954
日経225mini 56505 +2095 343705
TOPIX先物 3790.5 +79.5 18246
JPX日経400先物 34140 +720 2293
グロース指数先物 708 +15 1207
東証REIT指数先物 1985 +0 13
