　7日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比2080円高の5万6490円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万4253.68円に対しては2236.32円高。出来高は1万6954枚だった。

　TOPIX先物期近は3790.5ポイントと前日比79.5ポイント高、TOPIX現物終値比91.50ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56490　　　　 +2080　　　 16954
日経225mini 　　　　　　 56505　　　　 +2095　　　343705
TOPIX先物 　　　　　　　3790.5　　　　 +79.5　　　 18246
JPX日経400先物　　　　　 34140　　　　　+720　　　　2293
グロース指数先物　　　　　 708　　　　　 +15　　　　1207
東証REIT指数先物　　　　　1985　　　　　　+0　　　　　13

