MOBYをご覧の皆様、こんにちは！

屋外作業でもスピーディーかつ高品質な仕上がりが手に入るカーケアブランド「ながら洗車」です。

洗車用品の販売とあわせて、YouTubeでは実践的な洗車ノウハウを発信しています。

このたびMOBYで記事を書かせていただくことになりました。

今回は『DIYでできる新車ガラスコーティング徹底マニュアル』をテーマにお話ししていきます。

「新車を買ったら、まず悩むのがコーティング。」ショップ施工は安心だけど費用はそれなり。でも最近は、DIY向けのケミカルや道具が充実していて、段取りさえ守れば“自分でやって満足できる艶”は十分狙えます🙂

この記事では、初心者がつまずきやすいポイントを潰しながら、新車ガラスコーティングDIYをステップ形式で最後まで走り切る手順をまとめました。

まず知っておきたい：ガラスコーティングは万能じゃない

最初に大事な前提をひとつ。ガラスコーティングは“塗れば全部解決”ではありません。下地（塗装表面）に汚れ・油分・鉄粉などが残っていると、ムラや定着不足になりやすい。

逆に言えば、下地づくりができた人ほど、同じ液剤でも仕上がりが伸びる――ここがDIYの面白いところです😌

ステップ1：洗車＆鉄粉除去（仕上がりを決める下地づくり）

コーティング前の洗車は、いきなりボディからではなく、汚れが強いタイヤ・ホイールから始めるのがコツ。強い汚れを先に片づけると、後半の作業が崩れません。

まずは泡で“傷リスク”を下げる🫧

最初の洗車で大事なのは「汚れを浮かせる」こと。いきなり擦るほど傷の原因になります。泡立ちの良いシャンプーで、優しくスタートするのが安心です。

SNOWシャンプー（スノーシャンプー ミットセット）

商品ページURL：https://nagaracarwash.com/products/shampoo-snow-350

タイヤ・ホイールからスタート！

ホイール用のクロス／ブラシを使い分ける 鉄粉は専用ケミカルで反応させて落とす 必要に応じて粘土でザラつきを除去する

ホイール周りはブレーキダストや鉄粉が固着しやすく、放置すると落ちにくい場所。ここを丁寧にリセットしておくと、見た目の清潔感が上がるだけじゃなく、次の洗車がラクになります。

ここで使いたい：鉄粉除去×潤滑の“二役”ケミカル

商品ページURL：https://nagaracarwash.com/products/shampoo-irondelete-set

ホイールの“内側”まで届かせるなら、ブラシは道具で勝つ

インショットソフト&リトルショット ポーチセット（内側から輝くホイールの身だしなみ）

商品ページURL：https://nagaracarwash.com/products/brush-shot-set

仕上げのすすぎは“追いすすぎ”が効く🚿

拭き上げはスピードより“吸水で負けない”が正義

エンブレム周り／ミラー下／給油口など、洗剤が残りやすい場所は念入りに 上から下へ、隙間に水を通して“残留成分”をゼロに近づける

ドライセカンド 2枚セット（拭き上げタオル決定版）

ボディが濡れたまま次工程に入ると、ムラの原因になりやすいです。特に新車は「キレイだから大丈夫」と油断しがち。拭き上げで一気に差が出ます。

商品ページURL：https://x.gd/3BKJI

ステップ2：脱脂（“効き”を均一にする仕上げの下ごしらえ）

鉄粉や汚れを落としたら、次は脱脂です。ここを省くと「効いているところ／効いていないところ」が同じパネル内に混ざって、撥水や艶がまだらになりやすい。新車でも搬送・保管・納車前仕上げで油分が残っていることはあります。

ステップ3：施工（塗布・拭き取り）- DIYの山場はここ

乾いたボディで行う（濡れたままだとムラの原因） 上から下へ進め、拭き残しを作らない ドアノブ／給油口／ボンネット先端など“触る場所”は重点的に

いよいよ塗布。ここで一気に仕上げたくなりますが、DIYで大事なのはスピードより再現性です。ムラの多くは「塗りすぎ」「広げすぎ」「拭き取りの遅れ」で起きます。

まずは硬化が早い“スピード系”で成功体験を作る🏁

施工範囲は50cm四方を目安に小分け 液剤は“薄く均一に”。足りない分だけ追加 拭き取りは2枚運用（回収→仕上げ）で安定

FAST（ファストガラス BASEセット／2時間スピード硬化）

商品ページURL：https://nagaracarwash.com/products/coating-fast

濃色車の“ムラ不安”には、メンテ剤で保険をかける

SHADOW（シャドウ／影：水シミ・小傷・艶弾き対応のメンテナンス剤）

商品ページURL：https://nagaracarwash.com/products/coating-shadow-120

“車好きが唸る”方向に寄せるなら、阿修羅で追い込む🔥

商品ページURL：https://nagaracarwash.com/products/coating-ashura

迷ったら“防汚性”に振るのもアリ⚡

商品ページURL：https://x.gd/3BKJI

番外編：窓ガラスもやると“完成度”が上がる🪟

ボディがツヤツヤでも、窓がウロコっぽいと全体の清潔感が落ちます。安全面でも、撥水と視界はケアしておきたいところ。

window splash set（スプラッシュ＆ガラスポリッシュ ポーチセット）

商品ページURL：https://nagaracarwash.com/products/window-splash-set

ステップ4：硬化・メンテ（やり切った感が出る最後の一手）

施工が終わって一番やりたくなるのが「すぐ洗って確かめたい」。でもここが落とし穴。ガラスコーティングは塗った直後より、硬化が進んでから本領を発揮します。

“流すだけでツヤ”を作る、メンテ用シャンプー

施工直後は雨ざらしを避ける（可能なら屋内・カーポートへ） すぐのシャンプー洗車は避ける 濡れても擦らず、そっと水を除去

シリコンシャンプー（スプレーして流すだけでツーヤツヤ）

商品ページURL：https://nagaracarwash.com/products/coating-silicon

失敗しやすいポイント＆対策チェックリスト（具体例つき）

まとめ：DIYで一番効くのは「下地8割、施工2割」

すすぎ不足：エンブレム周りやミラー下に洗剤成分が残り、施工後に白く浮く → 隙間は追いすすぎ。 鉄粉除去不足：ルーフがザラザラのまま仕上がり、光で粗さが見える → 触って確認、ザラつくなら鉄粉除去へ戻る。 脱脂不足：同じパネル内で撥水が不均一 → ドアノブ・給油口・ボンネット先端を重点的に。 濡れたまま施工：水滴跡の輪郭に沿ってムラが出る → 完全乾燥＋隙間の水を追い出す。 直射日光・高温パネル：ボンネットだけ急に拭けなくなる → 日陰・冷えたボディで、熱いなら中断。 広範囲を一気に塗る：ルーフ全面を塗って端が固まり筋が残る → 50cm四方で小分け。 塗りすぎ：ライトで見ると油膜っぽい筋 → 薄く均一、足りない分だけ追加。 クロス不足／汚れたクロス：黒い車で拭き筋が増える → 複数枚運用、落としたら即交換。 樹脂パーツ付着：未塗装樹脂が白っぽくまだら → 養生、付いたら早めに除去。 施工直後の洗車：翌日洗車で撥水が弱い → 硬化時間を確保。

新車ガラスコーティングDIYを成功させるコツは派手なテクニックではありません。洗車・鉄粉除去・脱脂で下地を整え、施工は“小分けで薄く”、拭き取りは“クロスを惜しまない”。この流れが守れれば、初心者でも「おっ、いいじゃん」と思える艶と防汚性は十分出せます🙂

注目の洗車アイテムをご紹介！

この記事では「ながら洗車」協力のもと、MOBY編集部で再編集してお届けしています。MOBYでは洗車のコツやカーライフが楽しくなる情報も発信中です。