　7日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1710円高の5万6120円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4253.68円に対しては1866.32円高。出来高は1万4774枚となっている。

　TOPIX先物期近は3762ポイントと前日比51ポイント高、TOPIXの現物終値比は63.00ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56120　　　　 +1710　　　 14774
日経225mini 　　　　　　 56110　　　　 +1700　　　302163
TOPIX先物 　　　　　　　　3762　　　　　 +51　　　 15222
JPX日経400先物　　　　　 33885　　　　　+465　　　　2130
グロース指数先物　　　　　 705　　　　　 +12　　　　 975
東証REIT指数先物　　　　　1982　　　　　　-3　　　　　 7

