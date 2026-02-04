日経225先物：7日2時＝1710円高、5万6120円
7日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1710円高の5万6120円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4253.68円に対しては1866.32円高。出来高は1万4774枚となっている。
TOPIX先物期近は3762ポイントと前日比51ポイント高、TOPIXの現物終値比は63.00ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56120 +1710 14774
日経225mini 56110 +1700 302163
TOPIX先物 3762 +51 15222
JPX日経400先物 33885 +465 2130
グロース指数先物 705 +12 975
東証REIT指数先物 1982 -3 7
