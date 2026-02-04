猫グッズと保護猫支援を楽しめる1週間！なんばマルイ「HAPPY CAT MARKET vol.11」
ICE BEANSは、猫をモチーフにした雑貨やアートが集まるイベント「HAPPY CAT MARKET vol.11」を、2026年2月11日から2月17日まで、なんばマルイで開催します。
本イベントは、なんばマルイで実施される「猫WEEK」内の企画として行われます。
会場では、猫グッズの販売に加え、保護猫を知り応援することにつながる企画も多数展開されます。
ICE BEANS「HAPPY CAT MARKET vol.11」
開催期間：2026年2月11日（水）〜2月17日（火）
時間：11:00〜20:00（最終日は19:00まで）
会場：なんばマルイ 1階
入場料：無料
猫好きの方はもちろん、通りがかりでも気軽に楽しめる「猫も人もHAPPYに」をテーマにした1週間です。
猫マーケット＆似顔絵・セミオーダー
会場には、約40組の作家・ブランドが参加します。
ステッカーやアパレル、雑貨、イラスト作品など、猫モチーフのさまざまなアイテムが並びます。
一部日程では、猫の似顔絵やセミオーダーの受付も実施されます。
作家本人と会話しながら楽しめるのも、本イベントならではの魅力です。
楽しみながら参加できる保護猫支援企画
HAPPY CAT MARKETでは、猫の魅力に触れながら自然と保護猫支援につながる形を大切にしています。
会場では、保護猫チャリティ展、里親募集中の猫を紹介するパネル展示、保護猫活動を応援するチャリティ販売、フード寄付BOXの設置など、無理なく参加できる企画を展開します。
買い物や展示を楽しむ中で、自然と猫たちの現状を知り、応援につながる仕組みです。
猫グッズの魅力を楽しみながら、保護猫を応援できるイベントです。
作家とのふれあいや、チャリティ企画を通じて、猫も人もHAPPYになれる1週間となります。
ICE BEANS「HAPPY CAT MARKET vol.11」の紹介でした。
よくある質問
Q. 開催期間はいつですか？
2026年2月11日（水）〜2月17日（火）です。時間は11:00〜20:00（最終日は19:00まで）です。
Q. 入場料は必要ですか？
入場料は無料です。
Q. どのような商品が販売されますか？
約40組の作家・ブランドによる、ステッカー、アパレル、雑貨、イラスト作品など、猫モチーフのさまざまなアイテムが販売されます。
Q. 保護猫支援にはどのように参加できますか？
保護猫チャリティ展の鑑賞、チャリティ販売での購入、フード寄付BOXへの寄付など、無理なく参加できる企画が用意されています。
Q. 猫の似顔絵やセミオーダーは毎日実施されますか？
一部日程での実施となります。詳細はイベントの公式Instagram（@ice_beans.37）でご確認ください。
