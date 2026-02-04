【HG 1/144 グスタフ・カール００型】 2月7日 発売 価格：3,850円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 グスタフ・カール００型」を2月7日に発売する。価格は3,850円。

本商品は、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」に登場するMS「グスタフ・カール００型」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で立体化したもの。

左肩のフレキシブル・シールドのアーム部に可動軸を搭載し、様々なポージングが可能。両脚の股関節の接続軸がスライドすることで、脚部が大胆に可動する。

バックパックにビーム・ライフルやバズーカを懸架可能で、ビーム・サーベルのグリップはサイドアーマーに収納可能となっている。

【付属品】

・ビーム・ライフル×1

・ビーム・サーベル×2

・バズーカ×1

・ハンドパーツ×1式

・シール×1

・マーキングシール×1

(C)SOTSU・SUNRISE

※発売日は流通により前後する場合があります。