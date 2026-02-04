「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」よりガンプラ「HG 1/144 グスタフ・カール００型」本日発売！
【HG 1/144 グスタフ・カール００型】 2月7日 発売 価格：3,850円
(C)SOTSU・SUNRISE
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 グスタフ・カール００型」を2月7日に発売する。価格は3,850円。
本商品は、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」に登場するMS「グスタフ・カール００型」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で立体化したもの。
左肩のフレキシブル・シールドのアーム部に可動軸を搭載し、様々なポージングが可能。両脚の股関節の接続軸がスライドすることで、脚部が大胆に可動する。
バックパックにビーム・ライフルやバズーカを懸架可能で、ビーム・サーベルのグリップはサイドアーマーに収納可能となっている。
【付属品】
・ビーム・ライフル×1
・ビーム・サーベル×2
・バズーカ×1
・ハンドパーツ×1式
・シール×1
・マーキングシール×1
※発売日は流通により前後する場合があります。