佐賀県競馬組合は、2月12日（木）に行われる佐賀記念（Jpn3）の選定馬について下記の通り発表した。

●第53回佐賀記念（Jpn3）

施行日：2月12日（木）

施行場：佐賀競馬場

距離：2000m

出走資格：サラブレッド系 4歳以上

1着賞金：3000万円

●JRA所属馬

カズタンジャー（牡5・栗東・新谷功一）川田将雅

カゼノランナー（牡5・美浦・松永幹夫）西村淳也

デルマソトガケ（牡6・栗東・須貝尚介）団野大成

ヘリオス（せん10・美浦・小手川準）原優介

メイショウフンジン（牡8・栗東・西園正都）酒井学

兵庫のオケマルなども選出

●地方所属馬

アウトドライブ（牡5・佐賀・池田忠好）騎手未定

アラジンバローズ（せん9・兵庫・新子雅司）笹田知宏

オケマル（牡4・兵庫・盛本信春）下原理

コスモファルネーゼ（牡7・佐賀・真島二也）騎手未定

タイキマクスウェル（せん7・佐賀・池田忠好）騎手未定

ビキニボーイ（牡6・兵庫・東眞市）騎手未定

ユメノホノオ（牡6・高知・田中守）吉原寛人