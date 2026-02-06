【佐賀記念】カズタンジャーなどJRA馬4頭
佐賀県競馬組合は、2月12日（木）に行われる佐賀記念（Jpn3）の選定馬について下記の通り発表した。
●第53回佐賀記念（Jpn3）
施行日：2月12日（木）
施行場：佐賀競馬場
距離：2000m
出走資格：サラブレッド系 4歳以上
1着賞金：3000万円
●JRA所属馬
カズタンジャー（牡5・栗東・新谷功一）川田将雅
カゼノランナー（牡5・美浦・松永幹夫）西村淳也
デルマソトガケ（牡6・栗東・須貝尚介）団野大成
ヘリオス（せん10・美浦・小手川準）原優介
メイショウフンジン（牡8・栗東・西園正都）酒井学
●地方所属馬
アウトドライブ（牡5・佐賀・池田忠好）騎手未定
アラジンバローズ（せん9・兵庫・新子雅司）笹田知宏
オケマル（牡4・兵庫・盛本信春）下原理
コスモファルネーゼ（牡7・佐賀・真島二也）騎手未定
タイキマクスウェル（せん7・佐賀・池田忠好）騎手未定
ビキニボーイ（牡6・兵庫・東眞市）騎手未定
ユメノホノオ（牡6・高知・田中守）吉原寛人