CENTが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春2026』CMソング「スタンド・バイ・ユース」を2月11日に配信リリースすることを発表した。さらに、U-NEXTにて現在開催中の全国ツアーファイナル公演となる＜BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA ♡♡♡＞を生配信することも発表された。

新曲「スタンド・バイ・ユース」は、セントチヒロ・チッチが作詞、ヒダカトオルが作曲した、”青春超最強”を掲げたポップロックだという。エモーショナルなシンセリフと青春の疾走感を感じさせるリズムギター、ビートが特徴の1曲に仕上がったとのこと。また、セントチヒロ・チッチの学生時代の私物が使われたジャケット写真も公開となった。なお、楽曲が起用されたCMはリリースに先駆け現在放映中だ。

ジャケット写真

さらにU-NEXTにて、2月25日に東京・Zepp Shinjukuにて開催される全国ツアーのファイナル公演＜BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA ♡♡♡＞が生配信されることも決定した。詳細はU-NEXTのサイトにて確認いただきたい。

◾️U-NEXT配信情報 ＜BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA ♡♡♡＞

視聴ページ：https://t.unext.jp/r/cent

ライブ配信：2月25日（水）19:00 〜ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第〜3月11日（水）23:59まで

配信公演：2月25日 Zepp Shinjuku （TOKYO） 公演

◾️＜CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA ♡♡♡」＞ 2026年02月25日（水）東京・Zepp Shinjuku

開場18:00 / 開演19:00 *追加公演

詳細：https://centplanet.jp/feature/bigbiglovetour