¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¥ë¥Ã¥¯¤Ç¥³¥í¥ó¤È´Ý¤Þ¤Ã¤¿º´µ×´ÖÂç²ð¤Û¤«①～②
Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢»¨»ï¡Ø¥Ô¥¯¥È¥¢¥Ã¥×¡Ù159¹æ¤ÎÉ½»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£159¹æ¤Ï2·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
º´µ×´Ö¤Ï¡¢¿å¿§¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¤¥¨¥íー¤Î¥Üー¥Àー¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ùー¥¸¥å¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤Ò¤¶¤òÊú¤¨¥³¥í¥ó¤È¾²¤Ë¿²¤³¤í¤ó¤À³Ê¹¥¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ÆÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯È±¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤Æ¥¹¥Æ¥¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢2¹æÁ°¤Î157¹æÉ½»æ¤Ç¤Ï¥°¥ìー¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤òÃå¤Æ¡¢¸ª¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤¿»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£