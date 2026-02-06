ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケート団体戦に出場するアイスダンスの吉田唄菜（よしだ・うたな）選手（22）が2026年2月4日、自身のインスタグラムを更新。「うたまさ」ペアとして、アイスダンスでペアを組む森田真沙也（もりた・まさや）選手（22）との2ショットを披露した。

フィギュア団体戦、開会式に先がけてスタート

吉田選手は森田選手の膝にのってポーズをとり、屋外でリフトを決めたショットを投稿。また、ハッシュタグをつけて「#milanocortina2026」「#olympics」「#オリンピック」とコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、2人とも赤いジャケットとグレーのパンツを着用。ミラノのドゥオーモの前で、吉田選手が手を広げて森田選手の膝の上に片脚で立ってポージング。ともに笑顔をのぞかせていた。

この投稿には、「赤いユニフォームが映える」「二人の素敵な笑顔を五輪のリンクで見たいです」「素敵な写真」「応援してます！」「めっちゃ素敵です」といったコメントが寄せられていた。

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックは、2月6日（日本時間7日）に開幕する。フィギュアスケート団体戦は、開会式に先がけてスタート。アイスダンスのリズムダンスが行われ、出場した「うたまさ」ペアは68.64点をマーク。