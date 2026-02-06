フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は6日、開会式に先立って行われた。最初の種目となったアイスダンスのリズムダンス（RD）で中国人カップルの衣装に注目が集まった。

フィギュアの全種目のトップとして、中国人カップルのシーユエ・ワン、シンユー・リウ組がRDに臨んだ。

日本人ファンの注目が集まったのは、シンユー・リウの衣装だ。上がデニム調のベスト。X上で想起されたのは、お笑いタレントのスギちゃんで、視聴者が次々と反応した。

「『スギちゃんがいる！』と思ったら中国の選手だった」

「中国代表の男性の衣装、どうしてもスギちゃんに見えるぜ〜」

「そっか、デニムベストに既視感あるのはスギちゃんか……」

「フィギュアスギちゃんみたいな方が踊ってて流石にワイルドダロォ」

「デニム地のベストは日本人には、スギちゃんにしか浮かばん」

団体戦には10か国が出場。種目ごとに1位10点、2位9点…の順位点が与えられ、男女とペアのショートプログラム（SP）、リズムダンス（RD）による上位5チームがフリーに進出。順位点合計でメダルを争う。



