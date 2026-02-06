フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は6日、開会式に先立って行われた。最初の種目となったアイスダンスのリズムダンス（RD）で“うたまさ”こと吉田唄菜、森田真沙也組が演技し、68.64点だった。演技の直後、応援していた鍵山優真の表情が「優真くん涙流してる？」と注目を集めている。

日本勢の先陣を切った、五輪初出場の“うたまさ”。会場の手拍子が響く中、演技を終えると満面の笑みを浮かべた。応援席から声援を送っていた代表選手たち。得点をまつキス・アンド・クライがテレビ朝日系列の地上波生中継で映ると、鍵山はティッシュを右手に持って目元を何度か拭っていた。

ネット上でも話題となったワンシーン。日本のファンからは「鍵山優真泣いてるやんｗ 気持ちは分かるがまだ取っとけ！」「うたまさ、最高！！！優真くん涙流してる？？」「鍵山優真くんが泣いてる こちらももらい泣き」「優真くんもう泣いてる…？ 泣くの早い！」「うたまさの良い演技を観てボロ泣きしているゆまちこと鍵山優真さんw」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）