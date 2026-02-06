　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月6日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 23328(　 21311)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　32(　　　32)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 18509(　 18174)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 12029(　 12029)
　　　　　 　 　 3月限　　　256384(　256384)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 131(　　 131)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 12192(　 11372)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 374(　　 174)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 17671(　 17469)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 10368(　 10368)
　　　　　 　 　 3月限　　　159720(　159720)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 101(　　 101)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 846(　　 607)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 636(　　 509)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6821(　　6821)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2384(　　1747)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　15(　　　15)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5476(　　2965)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5926(　　5706)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3205(　　2781)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9443(　　5068)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2000(　　2000)
　　　　　 　 　 3月限　　　 16106(　 16106)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1637(　　1536)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3873(　　3805)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　80(　　　80)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7034(　　6994)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7536(　　7514)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11484(　 10699)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　6440(　　6440)
　　　　　 　 　 3月限　　　 85576(　 85576)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1208(　　 583)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1969(　　1444)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 742(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3658(　　 939)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1000(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 120(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 572(　　 554)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 580(　　 580)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　21(　　　21)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 9(　　　 9)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース