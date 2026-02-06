外国証券 先物取引高情報まとめ（2月6日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月6日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 23328( 21311)
6月限 32( 32)
TOPIX先物 3月限 18509( 18174)
日経225ミニ 2月限 12029( 12029)
3月限 256384( 256384)
4月限 131( 131)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12192( 11372)
6月限 374( 174)
TOPIX先物 3月限 17671( 17469)
日経225ミニ 2月限 10368( 10368)
3月限 159720( 159720)
4月限 101( 101)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 846( 607)
6月限 100( 0)
TOPIX先物 3月限 636( 509)
日経225ミニ 2月限 4( 4)
3月限 6821( 6821)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2384( 1747)
6月限 15( 15)
TOPIX先物 3月限 5476( 2965)
日経225ミニ 2月限 5( 5)
3月限 5926( 5706)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3205( 2781)
TOPIX先物 3月限 9443( 5068)
日経225ミニ 2月限 2000( 2000)
3月限 16106( 16106)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1637( 1536)
TOPIX先物 3月限 3873( 3805)
日経225ミニ 2月限 80( 80)
3月限 7034( 6994)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7536( 7514)
6月限 11( 11)
TOPIX先物 3月限 11484( 10699)
日経225ミニ 2月限 6440( 6440)
3月限 85576( 85576)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1208( 583)
TOPIX先物 3月限 1969( 1444)
日経225ミニ 2月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 742( 0)
TOPIX先物 3月限 3658( 939)
日経225ミニ 2月限 1000( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 120( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 572( 554)
6月限 9( 9)
TOPIX先物 3月限 580( 580)
日経225ミニ 2月限 21( 21)
4月限 9( 9)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
